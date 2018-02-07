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КМУ утвердил механизмы распределения 6 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса

07 февраля 2018 года Источник:УНИАН

Кабинет Министров Украины утвердил механизмы распределения предусмотренных бюджетом 6 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, утвержденные механизмы поддержки предусматривают 2,5 млрд грн на строительство молочно-товарных комплексов и ферм через кредитование под 3% годовых в гривне до 5 лет. Правительство также будет поддерживать молочное стадо, компенсируя 1500 грн в год на одну дойную корову, развивать содержание поголовья в домохозяйствах, выделяя 2500 грн в год на молодняк (на каждое животное) при условии его содержания в течение одного года.

Кроме того, правительство будет компенсировать 25% стоимости приобретения отечественной сельхозтехники на сумму 1 млрд грн, компенсировать 70% стоимости украинского посадочного материала для развития садоводства, выделит 1 млрд грн для кредитования фермерских хозяйств под 1% в год в гривне, а также компенсирует фермерам 40% стоимости отечественной техники.

Напомним: бюджет на 2018 год предусматривает 6 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса. Спад производства сельскохозяйственной продукции на Украине в 2017 году составил 2,7%. Производство растениеводческой продукции в прошлом году сократилось на 3,6%, животноводческой — на 0,4%.

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