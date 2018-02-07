Парламент предлагает идентифицировать силовиков номерами, которые видны на расстоянии

Верховный Совет 8 декабря рассмотрит в первом чтении два законопроекта — №5700 и №5701, обязывающие присваивать полицейским и нацгвардейцам пожизненные номера, которые легко увидеть на расстоянии. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Мустафа Найем.
«На повестке дня завтрашнего заседания парламента появились законопроекты об идентификации сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Это то, чего мы требовали три года назад», — пишет он.
По словам М.Найема, с соответствующей законодательной инициативой больше года назад в парламент обратился депутат из фракции «Батькивщина» Игорь Луценко.
Ее цель — избежать ситуации, сложившейся во время расследования преступлений Майдана, когда невозможно идентифицировать сотрудников милиции, которые избивали активистов.
«Мы не могли добиться наказания для конкретных сотрудников, поскольку весь личный состав тогда шел в атаку или в масках, или с опущенными тонированными забралами», — жалуется нардеп.
Он рассказал, что новые законы предлагают закреплять индивидуальный номер за каждым сотрудником Нацполиции и Нацгвардии и сохранять за ним в течение всего периода службы.
Кроме того, предлагается указывать номер в служебном удостоверении и жетоне силовиков таким образом, чтобы его можно было распознать на расстоянии.
Также в законопроектах указано, что все индивидуальные номера полицейских и нацгвардейцев должны храниться в единой базе данных.
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