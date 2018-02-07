Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 февраля 2018 года, 21:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Парламент предлагает идентифицировать силовиков номерами, которые видны на расстоянии

07 февраля 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Верховный Совет 8 декабря рассмотрит в первом чтении два законопроекта — №5700 и №5701, обязывающие присваивать полицейским и нацгвардейцам пожизненные номера, которые легко увидеть на расстоянии. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

«На повестке дня завтрашнего заседания парламента появились законопроекты об идентификации сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Это то, чего мы требовали три года назад», — пишет он.

По словам М.Найема, с соответствующей законодательной инициативой больше года назад в парламент обратился депутат из фракции «Батькивщина» Игорь Луценко.

Ее цель — избежать ситуации, сложившейся во время расследования преступлений Майдана, когда невозможно идентифицировать сотрудников милиции, которые избивали активистов.

«Мы не могли добиться наказания для конкретных сотрудников, поскольку весь личный состав тогда шел в атаку или в масках, или с опущенными тонированными забралами», — жалуется нардеп.

Он рассказал, что новые законы предлагают закреплять индивидуальный номер за каждым сотрудником Нацполиции и Нацгвардии и сохранять за ним в течение всего периода службы.

Кроме того, предлагается указывать номер в служебном удостоверении и жетоне силовиков таким образом, чтобы его можно было распознать на расстоянии.

Также в законопроектах указано, что все индивидуальные номера полицейских и нацгвардейцев должны храниться в единой базе данных.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1050) от 06/02/18 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1050)
Акцент

Конкретное преимущество

Государство и юристы

Испытать возмещение

Отрасли практики

Безопасность трудна

Тема номера:

Блокмастер

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом