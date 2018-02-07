Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Нюансы взаимодействия НБУ и ФГВФЛ — в фокусе обсуждения участников IV Legal Banking Forum

В рамках второй сессии IV Legal Banking Forum участники обсудили нюансы взаимодействия Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Тон обсуждению задал старший партнер Gryphon Group Игорь Линник.

О новациях регуляторной политики НБУ рассказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз. Он акцентировал внимание на вопросе реформирования лицензирования банков, условно разделив десятилетний процесс на три периода. Первый (до 2015 года) — «время беззаботной формальности», когда подходы к регулированию вопросов регистрации и лицензирования банков были формалистическими, а оценка банков, их владельцев и руководителей — в основном поверхностной. Второй период (2015 — 2017 годы) — «операция «Прозрачность» и другие антикризисные меры» — характеризуется новыми подходами к оценке финансового состояния и деловой репутации владельцев банков, профессиональной пригодности руководителей и другим аспектам регистрации и лицензирования банков, которые были введены в рамках существующей нормативно-правовой базы с целью решения неотложных проблемных вопросов. Третий период, по словам спикера, наступил в 2018 году. Это «время структурных изменений»: комплексный пересмотр всех существующих процессов регистрации и лицензирования и утверждение нового Положения о лицензировании банков.

Одной из системных проблем, с которой сталкивается ФГВФЛ, начальник отдела судебного сопровождения особо важных дел Фонда Дмитрий Костюков назвал судебные решения, связанные с отменой процедур временной администрации/ликвидации неплатежеспособных банков. Как отмечалось, за период с 2014-го по 2017 год, наверное, «половина банковской системы Украины» оказалась в ФГВФЛ, и треть этого проблемного портфеля составляют те, кто пошел путем обжалования решений регулятора и Фонда. «Любой судебный иск не может порождать больше вопросов и проблем, чем было до его появления, — подчеркивает докладчик. — Если целью подачи судебного иска об отмене решений регуляторов является «возвращение» банковского учреждение на рынок — это один вопрос. Но ни в одном из известных мне случаев такая цель не ставилась».

«Действительно, за последние несколько лет НБУ принял большое количество решений о выведении банковских учреждений с рынка. Не все согласны с такими решениями, ввиду чего сформировалась определенная судебная практика в данной сфере», — констатировала Татьяна Игнатенко, адвокат, советник Юридической группы LCF. Свое выступление она посвятила защите интересов акционеров при ликвидации банка, обратив внимание на правовые выводы Верховного Суда Украины и прецедентную практику Европейского суда по правам человека.

Заключительный доклад второй сессии форума был посвящен эскроу-счетам: международной практике и ее имплементации НБУ. Говоря об особенностях таких счетов в нашей стране, партнер Spenser & Kauffmann Николай Лихачев, в частности, подчеркнул, что национальным законодательством не допускается обращение взыскания и/или наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете условного хранения (эскроу), по обязательствам банка, владельца счета или бенефициара (в том числе в случае их ликвидации).