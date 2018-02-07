Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Правительство уточнило список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО

Кабинет Министров Украины утвердил обновленный перечень населенных пунктов на линии соприкосновения и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. О необходимости такого решения на заседании правительства 7 февраля заявил заместитель главы МВД Сергей Яровой.

По его словам, перечень населенных пунктов на линии соприкосновения и на территориях, на которых органы государственной власти временно не исполняют свои полномочия, нуждался в уточнении.

«5 января проект акта одобрен на заседании профильного правительственного комитета с поручением МВД доработать его в трехдневный срок с участием заинтересованных государственных органов... Проект распоряжения был доработан и повторно согласован», — сказал С.Яровой.

Он добавил, при согласовании этого перечня были учтены предложения штаба АТО и СБУ. Г-н Яровой отметил, что принятие этого акта правительства позволит уточнить перечень населенных пунктов.