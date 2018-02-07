Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Стартует набор в новое подразделение Нацполиции по борьбе с организованной преступностью

Председатель Национальной полиции Сергей Князев подписал приказ о начале набора в новое подразделение ведомства по борьбе с организованной преступностью, функции которого до ликвидации в 2015 году выполнял УБОП. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции со ссылкой на слова руководителя ведомства во время рабочего совещания с его участием с представителями Консультативной миссии ЕС, которое состоялось вчера, 6 февраля.

«Во время совещания председатель Нацполиции подписал соответствующие приказы о прохождении аттестации полицейских, желающих принять участие в конкурсе. Поэтому создаются аттестационные комиссии, определяются требования для руководителя и сотрудников нового подразделения. Подать свои кандидатуры на должности в эту службу могут все желающие полицейские», — говорится в сообщении.

Согласно информации, новое подразделение по борьбе с организованными преступными группами и организациями будет называться Департаментом стратегических разработок и анализа. Участие в совещании приняли также первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель председателя Нацполиции Украины — начальник Департамента кадрового обеспечения Игорь Клименко и председатель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас. С.Князев подчеркнул, что департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам, которые имеют влияние на общественно важные сферы жизни. По словам Князева, формирование подразделения станет «действенным механизмом противодействия организованной преступности». В то же время первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что на счету Нацполиции — почти 80% выявленных ОПГ.

«Около 77% выявленных правоохранителями организованных преступных групп и организаций в прошлом году — на счету сотрудников Нацполиции. Мы должны усилить работу в этом направлении», — подчеркнул первый заместитель председателя Национальной полиции. Вместе с тем председатель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас заявил, что европейские партнеры будут помогать в создании такого подразделения.

«Мы готовы работать с другими партнерами, координировать наши действия, чтобы как можно скорее начало работу это подразделение. Чем больше людей подадут свои анкеты для участия в конкурсе, тем качественнее будет отбор», — заявил Кястутис Ланчинскас.