Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Стартует набор в новое подразделение Нацполиции по борьбе с организованной преступностью

07 февраля 2018 года Источник:УНИАН

Председатель Национальной полиции Сергей Князев подписал приказ о начале набора в новое подразделение ведомства по борьбе с организованной преступностью, функции которого до ликвидации в 2015 году выполнял УБОП. Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции со ссылкой на слова руководителя ведомства во время рабочего совещания с его участием с представителями Консультативной миссии ЕС, которое состоялось вчера, 6 февраля.

«Во время совещания председатель Нацполиции подписал соответствующие приказы о прохождении аттестации полицейских, желающих принять участие в конкурсе. Поэтому создаются аттестационные комиссии, определяются требования для руководителя и сотрудников нового подразделения. Подать свои кандидатуры на должности в эту службу могут все желающие полицейские», — говорится в сообщении.

Согласно информации, новое подразделение по борьбе с организованными преступными группами и организациями будет называться Департаментом стратегических разработок и анализа. Участие в совещании приняли также первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель председателя Нацполиции Украины — начальник Департамента кадрового обеспечения Игорь Клименко и председатель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас. С.Князев подчеркнул, что департамент будет заниматься противодействием общественно опасным организованным группам и преступным организациям, в частности, криминальным авторитетам, которые имеют влияние на общественно важные сферы жизни. По словам Князева, формирование подразделения станет «действенным механизмом противодействия организованной преступности». В то же время первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что на счету Нацполиции — почти 80% выявленных ОПГ.

«Около 77% выявленных правоохранителями организованных преступных групп и организаций в прошлом году — на счету сотрудников Нацполиции. Мы должны усилить работу в этом направлении», — подчеркнул первый заместитель председателя Национальной полиции. Вместе с тем председатель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас заявил, что европейские партнеры будут помогать в создании такого подразделения.

«Мы готовы работать с другими партнерами, координировать наши действия, чтобы как можно скорее начало работу это подразделение. Чем больше людей подадут свои анкеты для участия в конкурсе, тем качественнее будет отбор», — заявил Кястутис Ланчинскас.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1050) от 06/02/18 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1050)
Акцент

Конкретное преимущество

Государство и юристы

Испытать возмещение

Отрасли практики

Безопасность трудна

Тема номера:

Блокмастер

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом