Сегодня 07 февраля 2018 года, 21:59

Крупные сделки ООО, АО и госпредприятий: сравнительный анализ в свете нового закона

По состоянию на начало 2018 года примерно полмиллиона юридических лиц частного права, зарегистрированных на Украине, были созданы в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Данная форма является оптимальной для участия организаций в хозяйственных отношениях. Это связано с упрощенным порядком создания и управления (по крайней мере по сравнению с акционерными обществами), отсутствием слишком высоких требований к размеру уставного капитала, порядку его формирования и с другими аспектами корпоративного управления.

В настоящее время правовое положение ООО регулируется Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины, а также Законом Украины «О хозяйственных обществах». При этом давно назрела необходимость принятия специального закона, который бы более детально регулировал правовое положение ООО, как это, например, имеет место в большинстве стран бывшего СССР. Парламентом Украины уже рассматривались несколько законопроектов, посвященных ООО. Так, в 2013 году были зарегистрированы проект №2011 и альтернативный (в 2014 году отозван авторами) проект №2011-1. Последний проект — №4666 — был внесен в парламент в 2016 году и получил одобрение Верховного Совета Украины 6 февраля этого года.

Новый закон об ООО регулирует и отношения, связанные с совершением ООО крупных сделок. Такие отношения в практике корпоративного управления довольно распространены, поскольку в результате реализации норм о крупных сделках осуществляется защита имущественных прав участников хозяйственного общества и обеспечивается возможность эффективного использования его имущества. Этим объясняется значение соответствующих юридических норм. Но в чем именно заключается предложенный механизм совершения крупных сделок, чем он отличается от положений, действующих в отношении других организационно-правовых форм юридических лиц?

В соответствии со ст. 45 Закона об ООО «устав общества может устанавливать особый порядок предоставления согласия уполномоченными органами общества на совершение определенных сделок в зависимости от стоимости предмета сделки или других критериев (крупные сделки); решение о предоставлении согласия на совершение сделки, если стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такой сделки, превышает 50 процентов стоимости чистых активов общества по состоянию на конец предыдущего квартала, принимаются исключительно общим собранием участников; решение о предоставлении согласия на совершение других крупных сделок, кроме указанных в части второй настоящей статьи, принимаются общим собранием участников, если иное не установлено уставом общества; если вместо нескольких сделок общество могло совершить одну крупную сделку, то каждая из таких сделок считается крупной; должностные лица общества, виновные в нарушении порядка совершения крупных сделок, солидарно отвечают за убытки, причиненные обществу».

Из этой нормы следует, что именно участники ООО могут решить вопрос об ограничении прав исполнительного органа (директора) общества на самостоятельное совершение крупных сделок. Реализация данного права не просто должна быть внешне выражена в принятом участниками решении — она предполагает обязательное закрепление соответствующих положений в уставе общества. Хотя Закон об ООО прямо не раскрывает понятие крупной сделки, системный анализ ст. 45 позволяет сделать вывод о том, что крупной сделкой следует считать сделку ООО, если стоимость имущества, работ или услуг имущества, являющихся ее предметом, превышает 50 процентов стоимости чистых активов данного общества по состоянию на конец предыдущего квартала. При этом в уставе ООО могут предусматриваться и другие случаи, когда сделка будет считаться крупной. Например, такими могут быть признаны договоры аренды определенного оборудования, недвижимости (ее определенной площади), транспортных средств (их определенного количества), кредитные договоры или другие сделки, которые могут существенно повлиять на имущественную основу общества и/или возможность осуществления им уставной деятельности.

Сущность правового режима крупной сделки заключается в том, что такая сделка может быть совершена исполнительным органом ООО (директором) только при условии получения согласия уполномоченного органа общества. Согласно закону об ООО, таким органом для крупных сделок ООО является общее собрание участников. Общее собрание — это исключительный орган, уполномоченный одобрять крупные сделки, стоимость которых превышает 50 процентов стоимости чистых активов общества. В других ситуациях общее собрание уполномочено предоставлять согласие только тогда, когда в уставе не предусмотрено иное. Таким образом, в случае создания в ООО наблюдательного совета и закрепления в уставе общества соответствующих полномочий крупные сделки ООО, стоимость предмета которых будет равна 50 процентам стоимости чистых активов общества, а также другие крупные сделки, предусмотренные уставом, будут одобряться наблюдательным советом такого общества.

Во избежание случаев обхода ограничений относительно заключения крупных сделок, установленных для исполнительного органа, проект №4666 предусматривает следующее положение: если вместо нескольких сделок общество могло совершить одну крупную сделку, то каждая из таких сделок считается крупной.

Для обеспечения соблюдения установленных правил на должностных лиц ООО возлагается ответственность за нарушение порядка совершения крупных сделок.

Дополнительно ст. 47 закона об ООО предусматривает, что «крупная сделка, совершенная с нарушением порядка принятия решения о предоставлении согласия на ее совершение, создает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности общества только в случае последующего одобрения сделки обществом в установленном порядке. Последующее одобрение сделки обществом создает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности общества с момента совершения этой сделки». Таким образом, возникают вопросы о недействительности крупной сделки и о виде такой недействительности. Согласно ГК Украины, ничтожные сделки устанавливаются непосредственно законом. В данном случае на ничтожность крупной сделки прямо не указывается. Но не указывается и на необходимость соблюдения определенного порядка (в частности, судебного) признания сделки недействительной, что в свою очередь позволило бы отнести данную сделку к числу оспоримых. С другой стороны, указание на то, что без решения об одобрении, сделка не устанавливает юридических последствий склоняет нас к тому, чтобы рассматривать ее как ничтожную сделку. Однако возможность «исцеления» сделки через последующее одобрение фактически свидетельствует о необходимости отнесения крупной сделки к оспоримым. Исходя из вышесказанного, можно было бы посоветовать детально урегулировать данный вопрос во избежание последующего неоднозначного формирования судебной практики.

Правовой режим крупных сделок ООО можно сравнить с правовым режимом крупных сделок акционерных обществ (АО) и крупных хозяйственных обязательств государственных унитарных предприятий (ГП). Так, согласно Закону Украины «Об акционерных обществах» и ХК Украины, крупная сделка АО (крупное хозяйственное обязательство ГП) — это сделка (обязательство), рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся ее предметом, составляет 10 и более процентов стоимости активов общества (предприятия) по данным последней годовой финансовой отчетности. При этом также предусмотрена возможность закрепления уставом АО (ДП) дополнительных критериев отнесения сделки (обязательства) к числу крупных.

Таким образом, признаки крупной сделки АО и ГП в части закрепления стоимости ее предмета прямо установлены законом. В отличие от ООО имущественной базой для таких сделок являются не чистые активы, а просто активы общества (предприятия). Размер активов определяется последней годовой, а не квартальной отчетностью.

В части закрепления уставом дополнительных критериев можно отметить, что подход, предложенный законом об ООО, является более удачным, поскольку «другие критерии» — это самостоятельные признаки сделки, не связанные со стоимостью ее предмета, в связи с чем крупной может быть и такая сделка, стоимость предмета которой будет меньше установленной в уставе общества. «Дополнительные критерии» фактически являются действующими наряду со стоимостным критерием. Образуя с последним фактический состав, они будут ограничивать круг крупных сделок, что недопустимо, тем более, если учитывать, что ограничение требований закона будет осуществляться на локальном уровне (уровне устава).

Что касается механизма совершения крупной сделки, то нормы законодательства об АО и ГК по своему содержанию также близки друг к другу. Так, крупная сделка, стоимость предмета которой составляет от 10 до 25 процентов стоимости активов, одобряется наблюдательным советом АО (ГП), а выше 25 — высшим органом (собранием акционеров, органом, в сферу управления которого входит ГП). При этом устав АО (ГП) не может устанавливать другие правила совершения крупных сделок (обязательств).

Дополнительно следует указать, что для АО отдельно устанавливаются требования к порядку принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Но из-за особенностей проведения голосований собранием участников ООО такие нормы имеют значение исключительно для АО.

Только для АО в настоящее время действует правило о предварительном одобрении крупных сделок. Оно предусматривает, что если на дату проведения общего собрания невозможно определить, какие крупные сделки будут совершаться АО в ходе текущей хозяйственной деятельности, общее собрание может принять решение о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок обществом в течение не более одного года с даты принятия такого решения с указанием характера сделок и их предельной совокупной стоимости. Очевидно, такое правило, не будет актуальным для ООО, так как, исходя из количества участников и порядка проведения собрания, участники могут оперативно собираться для решения этого вопроса.

Закрепляя правила об исключении возможностей обхода требований относительно совершения крупной сделки, законы об АО и ХК говорят о «запрете делить предмет сделки (обязательства)». На наш взгляд, закон об ООО по этому поводу предлагает более удачное правило. Это связано с тем, что определение в качестве крупной каждой из сделок, образованных в результате искусственного разделения одной сделки, автоматически приводит к необходимости последующего одобрения каждой из таких сделок в общем порядке, установленном для одобрения крупных сделок. В случае неполучения согласия на совершение соответствующая сделка (либо все такие сделки) не повлечет за собой соответствующих юридических последствий. Согласно акционерному и хозяйственному законодательству, необходимо установить не только сам факт искусственного деления предмета крупной сделки, но и доказать соответствующую цель — обход положений о крупных сделках. К тому же не совсем понятны и юридические последствия несоблюдения данного запрета.

В части установления последствий нарушения порядка совершения крупной сделки закон об АО устанавливает правила, тождественные предложенным в законе об ООО. В связи с этим гораздо большую ясность в вопрос о том, какой именно недействительной сделкой: ничтожной или оспоримой — является крупная сделка, совершенная с нарушением установленного порядка, вносит ХК Украины. В частности, он предусматривает, что крупное хозяйственное обязательство, совершенное с нарушением установленного порядка, может быть признано судом недействительным по иску государственного унитарного предприятия или органа, к сфере управления которого оно относится. Таким образом, речь идет именно об оспоримости крупного обязательства, а не о его ничтожности. Именно из этого следует исходить судам при разрешении споров, возникающих в случае нарушения порядка совершения крупных сделок АО и ООО.

На основании указанного выше можем сделать вывод о том, что закрепление в законе об ООО положений о крупной сделке является положительным фактом, направленным на защиту имущественных прав участников данного общества. Их содержание соответствует общим принципам корпоративного управления, в том числе содержанию близких норм акционерного и хозяйственного законодательства, и в отдельных случаях представляется более прогрессивным. При этом остаются отдельные проблемные моменты, присущие действующему законодательству. Однако это существенно не повлияет на позитивное значение предлагаемых законом об ООО норм о крупных сделках.

Автор — Константин КАРЧЕВСКИЙ, юридический советник Международной организации по развитию права (IDLO), к.ю.н., доцент.