Сегодня 07 февраля 2018 года, 21:59

Общая сума долгов, которые подлежали финансовой реструктуризации по новому закону, — 8 млрд грн — партнер ЮФ Asters Андрей Пожидаев

Участники IV Legal Banking Forum продолжают обсуждать проблематику трансформации банковского сектора Украины.

«2018 год будет не простым, но эффективным для банковской системы Украины: она станет прибыльной и сможет развиваться, увеличивая свою стоимость, капитализацию» — такой оптимистический прогноз дает Сергей Мамедов, председатель правления ПАО «КБ «ГЛОБУС».

Своим видением состояния дел в банковской системе поделился и заместитель директора — распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Виктор Новиков. «ФГВФЛ и Национальный банк Украины должны быть партнерами для достижения общей цели — эффективной работы национальной банковской системы, в том числе и в части выведения банков с рынка», подчеркнул спикер.

Говоря о реализации нового законодательства о финансовой реструктуризации, партнер ЮФ Asters Андрей Пожидаев напомнил: несмотря на то что новый закон вступил в силу уже около полутора лет назад (в октябре 2016 года), реально он заработал только летом 2017-го. «Всего за этот период было начато девять соответствующих процедур, восемь процедур завершено. При этом общая сумма долгов, которая подлежала реструктуризации по новому закону, — порядка 8 млрд грн. Много это или мало?.. Если говорить о количестве запущенных процедур, то мало, а если говорить о денежном эквиваленте их реализации — это достаточно серьезные цифры», — рассказал докладчик.

Такое незначительное количество процедур финансовой реструктуризации, по убеждению партнера AO Arzinger Александра Плотникова, связано с нюансами нового законодательства, которое содержит определенные искусственные барьеры для кредиторов и должников.