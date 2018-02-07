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Украина поднялась в рейтинге бюджетной прозрачности

07 февраля 2018 года Источник:epravda.com.ua

Украина в 2017 году заняла 39-е место из 115 в международном рейтинге бюджетной прозрачности. Об этом во время пресс-конференции сообщил Владимир Тарнай, эксперт Центра «Эйдос», который является партнером International Budget Partnership на Украине.

По его словам, в 2017 году рейтинг Украины вырос на 14% по сравнению с оценкой 2015 года, что позволило ей подняться на 18 позиций.

«Украина по уровню прозрачности бюджета заняла 39 место в мире с общим количеством начисленных баллов — 54. По уровню общественного участия в бюджетном процессе набрала 30 баллов, а по уровню бюджетного контроля — 83», — сообщил В.Тарнай.

«В Восточной Европе по уровню бюджетной прозрачности мы занимаем положение, сопоставимое с Польшей и Словакией, которые получили по 59 баллов. При этом мы опережаем Венгрию, у которой всего 46 баллов», — добавил он.

Рейтинг IBP — рейтинг бюджетной прозрачности, который по единой методологии анализирует бюджеты 115 стран и составляется независимыми экспертами раз в два года.

Он призван оценить уровень бюджетной прозрачности, определить, предоставляет ли центральное правительство своевременно доступ к восьми ключевым бюджетным документам, доступны ли они онлайн и содержат ли полную информацию о бюджете.

Каждая страна получает оценку в баллах (из 100 возможных), что и определяет ее рейтинг в Индексе бюджетной прозрачности.

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