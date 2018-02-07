Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Реальное проведение реформ в банковском секторе — ключевая задача на 2018 год — старший партнер ЮК L.I.Group Николай Ковальчук

07 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Каковы динамика очищения от «плохих» банков и «плохих» активов, опыт трансформации банков в небанковские финучреждения, условия привлечения международного финансирования и что необходимо для возобновления кредитования? Эти и другие вопросы — в фокусе обсуждения участников IV Legal Banking Forum в рамках первой панельной дискуссии, которая проходит под модерацией Николая Ковальчука, старшего партнера ЮК L.I.Group.

Задавая тон дискуссии, Николай Ковальчук подчеркнул: проведение в начале года Legal Banking Forum стало хорошей традицией. Мероприятие предоставляет возможность юристам, банкирам, государственным деятелям собраться вместе, чтобы подвести итоги деятельности банковского сектора в прошлом году и обсудить направления его развития в новом году. «Открывает форум интересная дискуссия, посвященная вопросу трансформации банковской системы Украины, которая началась еще три года назад с так называемой большой уборки, с очищения банковского сектора от ненадежных банков и его дальнейшего реформирования», — подчеркнул модератор. Кроме того, Николай Ковальчук констатировал: внесение изменений в законодательство, реальное проведение реформ в банковском секторе — ключевая задача на 2018 год.

«Прошлый год был сложным для страны, для национальной экономики и банковской системы, но были и позитивные моменты. Банковская система перешла от стабилизации к консолидации», — поделился наблюдениями председатель наблюдательного совета ПАО «Укрсоцбанк», глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

Говоря о проблеме возобновления кредитования, директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук отметил, что «первые ростки» возобновления корпоративного кредитования появились только в третьем квартале 2017 года, после более чем трехлетнего перерыва. «В последнее время существенно изменились приоритеты банков: сейчас они хотят кредитовать преимущественно малый и средний бизнес, а не большие компании», — резюмировал представитель НБУ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1050) от 06/02/18 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1050)
Акцент

Конкретное преимущество

Государство и юристы

Испытать возмещение

Отрасли практики

Безопасность трудна

Тема номера:

Блокмастер

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом