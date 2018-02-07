Сегодня 07 февраля 2018 года, 22:00

Реальное проведение реформ в банковском секторе — ключевая задача на 2018 год — старший партнер ЮК L.I.Group Николай Ковальчук

Каковы динамика очищения от «плохих» банков и «плохих» активов, опыт трансформации банков в небанковские финучреждения, условия привлечения международного финансирования и что необходимо для возобновления кредитования? Эти и другие вопросы — в фокусе обсуждения участников IV Legal Banking Forum в рамках первой панельной дискуссии, которая проходит под модерацией Николая Ковальчука, старшего партнера ЮК L.I.Group.

Задавая тон дискуссии, Николай Ковальчук подчеркнул: проведение в начале года Legal Banking Forum стало хорошей традицией. Мероприятие предоставляет возможность юристам, банкирам, государственным деятелям собраться вместе, чтобы подвести итоги деятельности банковского сектора в прошлом году и обсудить направления его развития в новом году. «Открывает форум интересная дискуссия, посвященная вопросу трансформации банковской системы Украины, которая началась еще три года назад с так называемой большой уборки, с очищения банковского сектора от ненадежных банков и его дальнейшего реформирования», — подчеркнул модератор. Кроме того, Николай Ковальчук констатировал: внесение изменений в законодательство, реальное проведение реформ в банковском секторе — ключевая задача на 2018 год.

«Прошлый год был сложным для страны, для национальной экономики и банковской системы, но были и позитивные моменты. Банковская система перешла от стабилизации к консолидации», — поделился наблюдениями председатель наблюдательного совета ПАО «Укрсоцбанк», глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

Говоря о проблеме возобновления кредитования, директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук отметил, что «первые ростки» возобновления корпоративного кредитования появились только в третьем квартале 2017 года, после более чем трехлетнего перерыва. «В последнее время существенно изменились приоритеты банков: сейчас они хотят кредитовать преимущественно малый и средний бизнес, а не большие компании», — резюмировал представитель НБУ.