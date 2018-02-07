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НААУ предлагает Совету по вопросам судебной реформы предоставить адвокатам право работать по упрощенной системе налогообложения

07 февраля 2018 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

НААУ предлагает Совету по вопросам судебной реформы предоставить адвокатам право работать по упрощенной системе налогообложения. Так, председатель НААУ, САУ направила письмо в Совет по вопросам судебной реформы со сравнительной таблицей изменений в Налоговом кодексе.

«Эта инициатива обусловлена необходимостью усовершенствования применения упрощенной системы налогообложения в отношении отдельных категорий налогоплательщиков и устранения дискриминации одних налогоплательщиков по отношению к другим», — отмечают в НААУ.

По мнению адвокатов, данные изменения обеспечат возможность применения для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, упрощенной системы налогообложения путем приравнивания их статуса к физическим лицам — предпринимателям исключительно в целях налогообложения.

Изменения в НК Украины предоставят право адвокатам применять упрощенную систему налогообложения без регистрации в качестве физических лиц — предпринимателей.

Сегодня в соответствии с положениями НК Украины лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, не рассматриваются как физические лица — предприниматели. В связи с этим такие лица не могут стать плательщиками единого налога и, как следствие, испытывают чрезмерную налоговую нагрузку.

При этом адвокат не может осуществлять деятельность как физическое лицо — предприниматель, выбрав вид деятельности «Деятельность в области права», поскольку он обязан заключать договоры о правовой помощи от своего имени, а не от имени физического лица — предпринимателя.

Принятие проекта закона и реализация его положений позволят снизить налоговое давление на лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, вывести из тени часть доходов, получаемых в результате осуществления такой деятельности.

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Комментарии:»

* 07 февраля 2018 года 12:29 #

Да че там мелочиться, нужно просто освободить и все, ведь регистрироваться единоналожником тоже затратно и много времени нужно.

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