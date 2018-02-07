Сегодня 07 февраля 2018 года, 21:59

НААУ предлагает Совету по вопросам судебной реформы предоставить адвокатам право работать по упрощенной системе налогообложения

НААУ предлагает Совету по вопросам судебной реформы предоставить адвокатам право работать по упрощенной системе налогообложения. Так, председатель НААУ, САУ направила письмо в Совет по вопросам судебной реформы со сравнительной таблицей изменений в Налоговом кодексе.

«Эта инициатива обусловлена необходимостью усовершенствования применения упрощенной системы налогообложения в отношении отдельных категорий налогоплательщиков и устранения дискриминации одних налогоплательщиков по отношению к другим», — отмечают в НААУ.

По мнению адвокатов, данные изменения обеспечат возможность применения для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, упрощенной системы налогообложения путем приравнивания их статуса к физическим лицам — предпринимателям исключительно в целях налогообложения.

Изменения в НК Украины предоставят право адвокатам применять упрощенную систему налогообложения без регистрации в качестве физических лиц — предпринимателей.

Сегодня в соответствии с положениями НК Украины лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, не рассматриваются как физические лица — предприниматели. В связи с этим такие лица не могут стать плательщиками единого налога и, как следствие, испытывают чрезмерную налоговую нагрузку.

При этом адвокат не может осуществлять деятельность как физическое лицо — предприниматель, выбрав вид деятельности «Деятельность в области права», поскольку он обязан заключать договоры о правовой помощи от своего имени, а не от имени физического лица — предпринимателя.

Принятие проекта закона и реализация его положений позволят снизить налоговое давление на лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, вывести из тени часть доходов, получаемых в результате осуществления такой деятельности.