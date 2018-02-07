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ЕС предоставляет Украине 17 млн евро на науку и инновации

07 февраля 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Украинские организации получат 17,23 млн евро на осуществление своих проектов в рамках программы ЕС «Горизонт 2020». Об этом сообщает представительство ЕС на Украине на своей странице в соцсети.

Среди 83 организаций, которые получат средства, — высшие учебные заведения, исследовательские учреждения и представители частного сектора.

В целом 505 организаций с Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро. Таким образом, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы ЕС «Горизонт 2020» — сразу после Сербии и Исландии — как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования. По этим показателям Украина в три раза опережает Тунис, Боснию и Герцеговину, Молдову.

«Потенциал Украины значительно больше. Для его реализации она должна продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с их партнерами в ЕС, а также другими странами — участницами программы «Горизонт 2020», — говорится в сообщении.

В марте 2015 года Украина стала ассоциированным членом программы ЕС «Горизонт 2020». С тех пор украинские организации получили возможность участвовать в программе на тех же условиях, что и страны — члены ЕС и другие ассоциированные члены «Горизонт 2020».

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