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Сегодня правительство рассмотрит вопросы создания Кредитно-экспортного агентства

07 февраля 2018 года Источник:РБК-Украина

Кабинет министров Украины на заседании 7 февраля 2018 года рассмотрит вопросы создания Кредитно-экспортного агентства. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского правительства.

Также на заседании правительства рассмотрят проект ратификации соглашения с Молдовой о совместном контроле на пунктах пропуска через общую границу; изменения в государственную целевую программу радиационной и социальной защиты населения Желтых Вод.

Кроме того, правительство рассмотрит изменения в положение о Государственном агентстве Украины по вопросам кино; постановление о создании Совета по вопросам интеллектуальной собственности; изменения в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта; вопросы финансирования капитального и текущего среднего ремонта некоторых дорог.

Также члены правительства сегодня могут утвердить бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2018 год, отчуждение транспортных средств «Нафтогаза», внести изменения в финплан «Укргидроенерго».

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