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Начал работу IV Legal Banking Forum

07 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Цикл практических мероприятий, отраслевых форумов, организованных газетой «Юридическая практика», в этом году открывает IV Legal Banking Forum. Соорганизатором Форума, посвященного юридическим аспектам банковской деятельности в нашей стране, анализу проводимых реформ и перспектив развития отрасли, выступил «Финансовый клуб», генеральным партнером — ЮК L.I.Group, экспертным партнером - ЮФ Evris. Мероприятие проводится при поддержке Независимой ассоциации банков Украины.

Уже четвертый год подряд Legal Banking Forum становится площадкой для экспертного обсуждения и профессиональных дискуссий среди практикующих юристов, банкиров, сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц, представителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. В этом году на обсуждение был вынесен широкий круг вопросов:

• Трансформация банковской системы Украины

• Взаимоотношения с НБУ и ФГВФЛ

• Банковские риски и комплаенс

• Диджитализация финансового сектора

• Работа с проблемными активами активами

Финальным аккордом мероприятия станет торжественная церемонии награждения победителей исследования «Банки 2018 года», которое ежегодно проводит «Финансовый клуб».

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