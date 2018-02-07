Цикл практических мероприятий, отраслевых форумов, организованных газетой «Юридическая практика», в этом году открывает IV Legal Banking Forum. Соорганизатором Форума, посвященного юридическим аспектам банковской деятельности в нашей стране, анализу проводимых реформ и перспектив развития отрасли, выступил «Финансовый клуб», генеральным партнером — ЮК L.I.Group, экспертным партнером - ЮФ Evris. Мероприятие проводится при поддержке Независимой ассоциации банков Украины.
Уже четвертый год подряд Legal Banking Forum становится площадкой для экспертного обсуждения и профессиональных дискуссий среди практикующих юристов, банкиров, сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц, представителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. В этом году на обсуждение был вынесен широкий круг вопросов:
• Трансформация банковской системы Украины
• Взаимоотношения с НБУ и ФГВФЛ
• Банковские риски и комплаенс
• Диджитализация финансового сектора
• Работа с проблемными активами активами
Финальным аккордом мероприятия станет торжественная церемонии награждения победителей исследования «Банки 2018 года», которое ежегодно проводит «Финансовый клуб».
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: