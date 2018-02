Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

Риски, идентифицированные в ходе due diligence, предопределяют весь процесс M&A — Мария Орлик, партнер CMS Reich-Rohrwig Hainz

Мария Орлик, партнер CMS Reich-Rohrwig Hainz, свое выступление перед слушателями Школы корпоративного права и M&A Legal High School посвятила анализу стадий сделок слияний и поглощений и их взаимосвязи, а также прокомментировала вызовы, с которыми сталкиваются украинские юристы, сопровождающие трансграничные M&A.

В частности, говоря о специфике украинского бизнеса, она обратила внимание, что далеко не всегда соблюдаются установленные комплаенс-политики, что создает дополнительные сложности для юристов, поэтому необходимо быть чрезвычайно осторожными. Также юристам зачастую приходится исполнять не свойственную им роль преподавателя — в большинстве случаев представители бизнеса не понимают, что такое M&A и во что они ввязываются, так что приходится объяснять. Более того, случается, что юристам приходится выполнять и функции психолога, сглаживая возможные конфликты.

Анализируя процесс M&A, г-жа Орлик обратила внимание на стадию due diligence — риски, выявленные на этом этапе, по сути предопределяют все последующие действия и решения в рамках проекта, вплоть до отказа от сделки в целом. Если же реализация проекта продолжается, следующие этапы — переговоры и имплементация, предусматривающие выработку взаимоприемлемых решений и устранение проблем, которые необходимо разрешить до закрытия сделки.

Среда прочего предметом переговоров выступают warranties — гарантии, которые в отношении сделки дает продавец, а также границы его ответственности. Важно помнить, что отчет по итогам due diligence не заменяет warranties, покупатель заинтересован в получении максимально широких гарантий, рассказала г-жа Орлик. Она также проанализировала некоторые проблемные вопросы, которые могут возникнуть на практике (if something went wrong), и варианты их разрешения, в том числе на стадии post closing actions.

Комментируя роль юристов в M&A, Мария Орлик предостерегла от преуменьшения рисков в стремлении содействовать завершению сделки — клиенту нужно давать четкое описание рисков, быть конструктивным. Важным при этом будет понимание целей клиента. Юристу также важно искать компромиссные решения, быть гибким и не переходить на личности.