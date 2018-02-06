Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

Парламент принял закон об ООО и ОДО

Парламент поддержал в повторном втором чтении и в целом законопроект № 4666 об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. За его принятие проголосовали 285 народных депутатов.

Данный законопроект направлен на регулирование создания, деятельности и ликвидации ООО и ОДО. В законопроекте отменяется ограничение на количество участников ООО (действующая норма — 100 участников согласно закону о хозяйственных обществах). Кроме того, в уставе после принятия нового закона не нужно будет указывать всех участников. Также позитивной новеллой законопроекта, по мнению юридического сообщества, является то, что любые подписи на уставе не подлежат нотариальному удостоверению.

Существенно изменены нормы относительно реализации преимущественного права на выкуп доли. Нюансы наследования доли в ООО в целом регулируются законопроектом по базовым принципам, то есть доля переходит правопреемнику без согласия других участников, опять же, если иное не установлено в уставе. Участники общества могут договориться о закреплении в уставе, к примеру, правила, что наследнику переходит не доля, а ее денежный эквивалент, а также урегулировать по собственному усмотрению процедуру для приобретения правопреемником доли.

Напомним: 25 мая 235 депутатов проголосовали за направление законопроекта об ООО в комитет на повторное второе чтение.