Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

На конференции обсудили пути решения проблемы злоупотребления правами в налоговых правоотношениях

Международные и отечественные эксперты встретились 6 февраля в Киеве на II Международной конференции «Злоупотребление правами в налоговых правоотношениях», организованной Ассоциацией налоговых советников совместно с Ассоциацией административных судей, Национальной ассоциацией адвокатов Украины и платформой TaxLink. Участники конференции обсудили новейшие судебные доктрины как средство противодействия злоупотреблению налоговыми правами, особенности реализации BEPS, регулирования ТЦО и другие актуальные проблемы.

Вопрос злоупотребления правами пронизывает все налоговые правоотношения, отметил президент Ассоциации налоговых советников, эксперт Taxlink Данил Гетманцев, обратив внимание на то, что даже у нового Верховного Суда уже наметились неодинаковые подходы к решению данного вопроса. В качестве примера спикер привел постановление ВС от 16.01.2018 по делу №2а-7075/12/2670, в котором говорится, что статус фиктивного, нелегального предприятия не совместим с легальной предпринимательской деятельностью, и хозоперации таких предприятий не могут быть легализованы даже при формальном подтверждении документами бухучета. В то же время в постановлении от 18.01.2018 по делу №805/6031/13-а ВС отметил, что нарушение прав контрагентов не повод для лишения налогоплательщика налоговой выгоды. В качестве компромиссной позиции можно рассматривать постановление ВП от 15.01.2018 по делу №2а-4259/12/1070, где указано, что суды должны дать надлежащую правовую оценку всем доказательствам, исследовать договоры, первичные документы и т.п., и только после этого делать выводы. Судебные заключения должны быть логически обоснованы, считает г-н Гетманцев: «Мы против того, чтобы определить судебные доктрины раз и навсегда, но мы должны понимать, почему суд принимает определенное решение».

Помогут ли судебные доктрины противостоять злоупотреблениям правами в налоговых правоотношениях? На этот вопрос пытались найти ответ участники конференции, и их мнения разделились. Унифицировать подходы, используемые международными организациями, предложила вице-президент Всеукраинской ассоциации административных судей, вице-президент Ассоциации налоговых советников, судья Наталья Блаживская. «Когда мы говорим о необходимости усовершенствования судебной практики, мы не можем обойтись без доктрины», — отметила она. По мнению члена Ассоциации налоговых советников, СЕО Taxlink Виты Форсюк, любая судебная доктрина — это эмпирический опыт судов, в этом и сила, и слабость судебных доктрин.

В статье 45 обновленного КАС законодатель не совсем точно определил основания для оставления дела без рассмотрения в случае злоупотребления процессуальными правами, обратила внимание судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Валентина Юрченко. По ее мнению, новый ВС в своей практике должен обращать внимание на вопрос злоупотребления правами, особенно в налоговых спорах.

«Суды и государство созданы для защиты прав предпринимателей и граждан», — напомнил Всеволод Князев, секретарь Большой Палаты Верховного Суда, при этом злоупотребления бывают и со стороны налогоплательщиков, и со стороны налоговых органов. Как считает член правления Международного фонда «Судьи для судей» Эстер де Руидж Бестуурслид, судебная власть должна укрепить свой авторитет и научиться противостоять любому внешнему давлению, а для действенной демократии нужна гармонизация всех ветвей власти. В свою очередь, судья Конституционного Суда Украины в отставке, президент Всеукраинской ассоциации административных судей Александр Пасенюк отметил, что справедливое судопроизводство для защиты прав в налоговых правоотношениях возможно только при совершенном налоговом законодательстве. Большую роль также играет определенность и единство судебной практики.

Особенность налогового законодательства в том, что после 2015 года оно абсолютно отделилось от всех других видов законодательства, стало «суперавтономным», акцентировал внимание партнер АО Sayenko Kharenko, вице-президент Ассоциации налоговых советников Сергей Верланов. «Бизнес сегодня живет в параллельных реалиях — гражданских, хозяйственных правоотношений и налогового права», — отметил спикер, а Конституцию Украины и вовсе подзабыли. Возможно, для решения проблем злоупотребления необходимо вернуться к доктринальному подходу, к основам гражданского законодательства? Пока однозначный ответ на этот вопрос экспертам дать сложно.

Важно разграничивать понятия незаконного уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения законным путем, считает профессор, д.ю.н., директор по академическим вопросам Международного бюро фискальной документации (IBFD) Паскуале Пистоне. Спикер отметил, что в данном вопросе особое значение имеет определение намерений налогоплательщика. Об инструментах противодействия уклонению от налогообложения в польском налоговом законодательстве рассказал Кшиштоф Винярски, судья финансовой палаты Высшего административного суда Польши. Также на конференции обсудили нюансы злоупотребления полномочиями контролирующих органов в контексте злоупотребления правами в налоговых отношениях, использования налоговых льгот в разрезе законодательства Украины о государственной помощи субъектам хозяйствования и другие актуальные вопросы налоговых правоотношений.