Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

При купле-продаже бизнеса особое внимание следует обращать на урегулирование вопросов ограничения ответственности продавца — юристы ЮФ AVELLUM прокомментировали базовые вопросы трансграничных M&A

«Базовые вопросы при купле-продаже бизнеса в рамках трансграничных M&A-сделок» — тема лекции партнера ЮФ AVELLUM Юрия Нечаева и старшего юриста Андрея Романчука в рамках Школы корпоративного права и M&A Legal High School.

В начале своего выступления г-н Нечаев рассказал о специфике юридического сопровождения крупных трансакций: «Бизнес-юрист должен понимать интересы клиента и свою роль в проекте, а для этого нужно понимать суть бизнес-процессов». Так, при сопровождении M&A юристы должны понимать, зачем бизнес прибегает к слияниям и поглощениям: это может быть достижение эффекта синергии, диверсификация или специализация бизнеса, выход на новые рынки либо вертикальная интеграция.

Переходя в юридическую плоскость, Андрей Романчук провел классификацию M&A-сделок (приобретение корпоративных прав или активов; полное либо частичное приобретение; за собственные средства либо с привлечением инвесторов), разъяснив преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Далее спикеры сосредоточились на особенностях M&A при продаже 100% бизнеса. Презентовав «дорожную карту» проекта, юристы рассказали о задачах, решаемых на каждом из этапов, сделав акцент на первичных переговорах. Андрей Романчук при этом представил сторону продавца, а Юрий Нечаев — покупателя. В ходе case study были продемонстрированы особенности предоставления гарантий (warranties), составления disclosure letters (писем о раскрытии), ограничения ответственности продавца и способов обеспечения исполнения обязательств.

«Продавец заинтересован в том, чтобы ограничиться минимальным набором ключевых гарантий, а покупатель заинтересован в получении гарантий относительно максимально широкого перечня вопросов», — прокомментировали спикеры. Затем они рассказали о целях и содержании disclosure letter (документа, в котором описываются ключевые факты о бизнесе, имеющие значение для M&A) — действует правило «продавец не несет ответственности за описанные факты»; о видах ограничения ответственности продавца (касающихся суммы требований и пороговых значений, временных рамок, процедурных ограничений, таких как, например, принятие мер в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц).

Юрий Нечаев при этом рекомендовал обращать особое внимание именно на урегулирование вопросов ограничения ответственности, ведь они могут существенно «скорректировать» предоставленные гарантии.

Комментируя способы обеспечения исполнения обязательств, г-н Нечаев проанализировал особенности таких инструментов, как личные, корпоративные и банковские гарантии, залог и ипотека, использование эскроу-счета, а также страхование.