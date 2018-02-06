Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Большая Палата ВС рассмотрит первое дело

06 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

8 февраля с.г. Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело №357/3258/16-ц по иску Квартирно-эксплуатационного отдела г.Белая Церковь к Ткач Л.В. о выселении из общежития без предоставления другого жилого помещения по кассационной жалобе Квартирно-эксплуатационного отдела г.Белая Церковь на решение Белоцерковского горрайонного суда от 23 июня 2016 года и постановление Апелляционного суда Киевской области от 19 октября 2016 года.

На рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда дело передано коллегией судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, которая считает необходимым отступить от вывода о применении статьи 125 Жилищного кодекса Украинской ССР в подобных правоотношениях, изложенного в ранее принятом постановлении Верховного Суда Украины от 5 июля 2017 года по делу №761/15791/15-с.

С постановлением Большой Палаты Верховного Суда о принятии и назначении дела к рассмотрению можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1050) от 06/02/18 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1050)
Акцент

Конкретное преимущество

Государство и юристы

Испытать возмещение

Отрасли практики

Безопасность трудна

Тема номера:

Блокмастер

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом