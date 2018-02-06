Большая Палата ВС рассмотрит первое дело

8 февраля с.г. Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело №357/3258/16-ц по иску Квартирно-эксплуатационного отдела г.Белая Церковь к Ткач Л.В. о выселении из общежития без предоставления другого жилого помещения по кассационной жалобе Квартирно-эксплуатационного отдела г.Белая Церковь на решение Белоцерковского горрайонного суда от 23 июня 2016 года и постановление Апелляционного суда Киевской области от 19 октября 2016 года.
На рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда дело передано коллегией судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, которая считает необходимым отступить от вывода о применении статьи 125 Жилищного кодекса Украинской ССР в подобных правоотношениях, изложенного в ранее принятом постановлении Верховного Суда Украины от 5 июля 2017 года по делу №761/15791/15-с.
С постановлением Большой Палаты Верховного Суда о принятии и назначении дела к рассмотрению можно ознакомиться по ссылке.
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