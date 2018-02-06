Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

Более 16 тысяч компаний не предоставили информацию о своих владельцах

16743 компании на Украине не указали своих конечных владельцев. Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

Украинские компании еще до 2015 года обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарных владельцах. Однако некоторые до сих пор игнорируют это требование.

«Владелец компании оказывает решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцах, мы по большому счету ничего не можем сказать и о компании», — комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

«Многие компании, особенно те, владельцами которых являются компании-нерезиденты, указали своими бенефициарами так называемых номиналов, то есть доверенных лиц (агентов, посредников и т.д.). Пока никто не проверяет достоверность внесенных в реестр данных», — рассказывает адвокат Максим Лазарев.

«На сегодняшний день самые большие проблемы предприятию, не предоставившему данных о бенефициарах, может создать банк, в котором оно будет открывать счет», — говорит он.

«Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, если клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени», — добавляет адвокат.

Ответственность за отсутствие этой информации лежит на юридическом лице.