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КГГА утвердила перенос рабочих дней для чиновников на 2018 год

06 февраля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Киевская городская государственная администрация утвердила список перенесенных рабочих дней в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Перенос осуществляется с целью рационализации использования рабочего времени и создания необходимых условий для празднования государственных праздников — Международного женского дня, Дня труда, Дня Конституции Украины, Рождества и Нового года.

Перенос дней, уточняют в КГГА, является обязательным для сотрудников всех подразделений городской администрации, а также районных администраций Киева. Для остальных распоряжение КГГА остается рекомендацией.

Всего планируется перенести 5 дней:

• пятницу 9 марта — на субботу 3 марта;

• понедельник 30 апреля — на субботу 5 мая;

• пятницу 29 июня — на субботу 23 июня;

• понедельник 24 декабря — на субботу 22 декабря;

• понедельник 31 декабря — на субботу 29 декабря.

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