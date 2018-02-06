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Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:30

Правительство планирует выделить 86 млрд грн на обновление инфраструктуры

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о намерениях выделить 86 миллиардов гривен на обновление инфраструктуры. Об этом министр сообщил на пресс-конференции «Приоритетные направления деятельности Министерства инфраструктуры на 2018 год».

По данным министерства, планируется отремонтировать около 4 тысяч километров автодорог, на что выделено около 50 миллиардов гривен. 18,4 млрд планируется потратить на обновление подвижного состава. Еще 10 млрд — на обновление инфраструктуры. 4,3 млрд выделено на модернизацию и развитие портов, 3,8 млрд — на развитие авиационной сферы.

Мининфраструктуры планирует привлекать иностранных инвесторов, среди которых General Electric, Bombardier, Hutchison Ports, DP World и другие.

В планах также реконструкция региональных аэропортов, расширение сегмента бюджетных авиаперевозок, а также дерегулирование рынка межобластных перевозок.