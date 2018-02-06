Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

Стала известна сумма военного сбора, которую заплатили киевляне

В 2017 году жители столицы заплатили 2,39 млрд гривен военного налога. Данная сумма составляет 16% от общей суммы военного сбора на Украине. Об этом стало известно из сообщения Александра Пабата на его странице в соцсети.

Он привел данные ГУ ГФС в Киеве, согласно которым каждый киевлянин заплатил в прошлом году 800 гривен военного налога. То есть жители столицы обеспечили 16% в общей сумме военного сбора.

При этом Александр Пабат отметил, что спустя четыре года практики взимания налога отсутствует его целевое назначение, то есть перечисленные средства по-прежнему поступают в общую государственную казну.