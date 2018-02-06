Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

Большинство условий сделки M&A являются формой управления рисками сторон — Вячеслав Якимчук, партнер МЮФ Baker McKenzie

Вячеслав Якимчук, партнер МЮФ Baker McKenzie прочитал слушателям Школы корпоративного права и M&A Legal High School лекцию, посвященную правовому риск-менеджменту в трансграничных сделках M&A.

Напомнив о ключевых характеристиках трансграничной M&A и теории риск-менеджмента, лектор сосредоточился на роли юристов в идентификации рисков на каждом из этапов, а также рассказал о наиболее распространенных механизмах их устранения или по крайней мете распределения между сторонами сделки.

Так, говоря о влиянии рисков на структурирование сделки, г-н Якимчук обратил внимание, что риски изменяются в зависимости от стадии сделки, соответственно, каждый этап M&A определяет модель поведения сторон и управления их рисками. Юридический советник при этом должен своевременно определять риски и их серьезность, предлагая при этом способы реагирования — собственно, подавляющее большинство положений договора как раз и содержат описание рисков и механизмов их устранения/распределения. «Правильно структурированная сделка отображает все существующие риски сторон (участников) и позволяет либо устранить их, либо рационально управлять ими», — подчеркнул партнер Baker McKenzie.

В контексте трансграничных M&A г-н Якимчук обратил внимание на целесообразность привлечения к due diligence соответствующих иностранных юристов — это необходимо для правильной и комплексной идентификации рисков во всех вовлеченных юрисдикциях. При этом он рекомендовал относиться к due diligence со всей серьезностью, ведь если какой-либо неидентифицированный риск будет выявлен уже после заключения сделки, это станет основанием для предъявления претензии уже к самому юристу.

Анализируя способы управления рисками в трансграничных M&A, Вячеслав Якимчук раскрыл особенности использования отлагательных условий (от которых зависит закрытие сделки), гарантий (warranties) и заверений (representations), а также прокомментировал, каким образом соответствующие положения договоров могут быть использованы в случае возникновения споров. По словам партнера Baker McKenzie, representations используются достаточно редко, поскольку у покупателя появляется возможность манипулирования и выхода из сделки, что не всегда обоснованно. Он также разъяснил суть механизма indemnity — обязательства продавца возместить убытки в отношении отдельных рисков при их наступлении (причем раскрытие продавцом сведений о таких рисках не освобождает от ответственности). Если есть основания предполагать, что продавец не заинтересован фиксировать определенные обстоятельства в warranties (или они будут неполными), есть смысл сразу переходить к обсуждению условий indemnity, рекомендовал лектор.

Что касается способов минимизации рисков покупателя, то, по мнению партнера Baker McKenzie, следует предусмотреть использование механизма эскроу для удержания (части) покупной цены после закрытия сделки для гарантии в случае претензий покупателя, основанных на warranties или indemnities. С другой стороны, механизм эскроу может использоваться и как способ минимизации рисков продавца (подтверждается наличие у покупателя средств и серьезность намерений в отношении сделки). В числе наиболее распространенных видов обеспечения обязательств продавца г-н Якимчук назвал личные гарантии бенефициаров, разного рода залоги. По его наблюдениям, страхование как способ обеспечения обязательств на украинском рынке практически не используется из-за дороговизны и сложности процедуры.

В завершение лекции Вячеслав Якимчук прокомментировал несколько кейсов, на примере которых показал, как определенные условия договоров (прежде всего warranties и indemnity) могут быть интерпретированы судами и какие сложности могут возникнуть на практике.