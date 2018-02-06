Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

Парламент принял постановление относительно последних решений сейма и сената Польши об Институте национальной памяти

Народные депутаты приняли постановление Верховного Совета Украины относительно последних решений сейма и сената Польши (№7553). За документ проголосовали 242 депутата.

Напомним: 26 января польский сейм поддержал поправку к закону об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим рейхом, других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой бандеровской идеологии. Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за «преступления украинских националистов».

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.