Парламент принял постановление относительно последних решений сейма и сената Польши об Институте национальной памяти

Народные депутаты приняли постановление Верховного Совета Украины относительно последних решений сейма и сената Польши (№7553). За документ проголосовали 242 депутата.
Напомним: 26 января польский сейм поддержал поправку к закону об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим рейхом, других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой бандеровской идеологии. Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за «преступления украинских националистов».
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
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