Президент призвал депутатов рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко просит народных депутатов начать рассмотрение проекта закона о Высшем антикоррупицонном суде.
«Что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мною законопроекта «Об Антикоррупционном суде». Также рассчитываю, что парламент поддержит мою инициативу об отмене электронного декларирования для общественных активистов», — написал П.Порошенко в Facebook, комментируя старт новой парламентской сессии.
Напомним: ранее представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде претерпит изменения после первого чтения в Верховном Совете, в нем будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда, и, по оптимистичным прогнозам, суд сможет начать работу через полгода.
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