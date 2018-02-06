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На Украине стартовала регистрация для участия в ВНО

06 февраля 2018 года Источник:День

Сегодня, 6 февраля, на Украине началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Для каждого зарегистрированного участника на сайте Украинского центра будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-коду сертификата. На информационной странице будет размещена информация о выбранных предметах для прохождения тестирования, а впоследствии также адреса пунктов проведения ВНО и результаты прохождения тестирования», — говорится в сообщении.

Аналогом информационной страницы является мобильное приложение «Мое ВНО», предоставляющее возможность участникам тестирования получить информацию о проведении ВНО на свое мобильное устройство.

Регистрация для участия в ВНО продлится до 19 марта. Те, кто намерен сдавать ВНО, должны сформировать и распечатать регистрационную карту с помощью специального сервиса. После этого участник оценивания собирает комплект регистрационных документов и подает его в свое учебное заведение.

Как сообщалось, из перечня предметов для проведения ВНО с 2018 года исключен русский язык. Ранее Министерство образования внесло изменения в порядок регистрации на ВНО.

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