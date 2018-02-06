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Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

Ощадбанк заплатил McKinsey 15 миллионов гривен за консультации

Государственный Ощадбанк нанял ООО «МакКинзи и Компания Украина» (структура компании McKinsey) для получения управленческих и консультационных услуг.

Отмечается, что договор между ними был заключен 14 ноября 2017 года, но обнародован в системе Prozorro только 22 декабря.

По условиям контракта, компания McKinsey должна была предоставить банку управленческие и консультационные услуги в срок до 8 декабря. Банк заплатил компании за них 14,8 миллиона гривен.

Пресс-служба Ощадбанка в ответ на запрос издания сообщила, что не будет комментировать закупку услуг McKinsey.