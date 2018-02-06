Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:30

Распорядительный акт, на основании которого можно было бы говорить о ликвидации ВСУ, нам не поступил — и.о. председателя ВСУ В.Гуменюк

Вчера в Верховном Суде Украины (ВСУ) состоялся брифинг при участии и.о. Председателя ВСУ Василия Гуменюка и судей этого суда Галины Каныгиной, Богдана Пошвы и Анатолия Емца.

В ходе встречи с журналистами представители ВСУ проинформировали об итогах работы судебных палат в 2017 году и о передаче дел новому Верховному Суду. Среди прочего Василий Гуменюк рассказал, что по состоянию на 1 января 2018-го в ВСУ нерассмотренными осталось 2008 дел и материалов (всего в 2017-м в Суд поступило 7106 дел, тогда как в 2016 — порядка 9,5 тыс.), которые были переданы в ВС.

«Несмотря на то, что свою процессуальную деятельность ВСУ прекратил 15 декабря прошлого года, юридически ВСУ существует. Когда и по какому алгоритму должна произойти ликвидация ВСУ как юридического лица?» — поинтересовалась «ЮП» у и.о. Председателя ВСУ. «Где вы нашли, что ВСУ ликвидирован?.. Если вы найдете мне соответствующий законодательный акт, то я могу провести с вами дискуссию», — ответил он. Г-н Гуменюк подчеркнул: в ходе проведения судебной реформы, когда обсуждались конституционные изменения в части правосудия, говорилось, что речь идет лишь об изменении названия «Верховный Суд Украины» на «Верховный Суд», но никак не о ликвидации ВСУ. Также он напомнил, что в 2016 году, когда была принята новая редакция Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и вступили в силу ее положения (Закон был принят 2 июня, а вступил в силу 30 сентября), Пленум ВСУ в начале октября обратился в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением, в котором, в частности, был поставлен вопрос о, цитируем, «возможности ликвидации конституционного органа, органа публичного права, органа судебной власти законом, без внесения изменений и дополнений в Конституцию Украины».

«Конституционный принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную не позволяет одной ветви власти уничтожить другую путем издания постановления, распоряжения или принятия определенного закона неконституционным способом. Соответствующее конституционное представление Пленума ВСУ находится на рассмотрении КСУ с 3 октября 2016 года. Распорядительный акт, на основании которого можно было бы говорить о том, что ВСУ ликвидирован, нам не поступил», — констатировал Василий Гуменюк. «Будете ли вы ожидать принятия парламентом закона о ликвидации ВСУ, проект которого вносит Президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия (соответствующие конституционные правила создания, реорганизации и ликвидации судов действуют с начала 2018-го)?» — уточняем мы. «В статье 125 Конституции Украины не записано, что именно таким способом ликвидируется ВСУ. Я не знаю, каким может быть решение в данной ситуации, но в своем конституционном представлении мы четко поставили вопрос: в случае с Верховным Судом Украины не может быть ликвидации, может быть какая-то другая форма… Чем страшна ликвидация ВСУ?.. При ликвидации, скажем, нужно уничтожить «жесткий диск» ВСУ и другие секретные материалы, которые должны сохраняться 3-5 лет. Мы не можем их передать Верховному Суду. Например, нужно уничтожить дела о реабилитации жертв политических репрессий в нашей стране, которые мы пересматривали в 1991 — 1998 годах. А это судьбы людей. Я на такое не пойду, я как руководитель не могу этого сделать!» — резюмировал Василий Гуменюк.