Сегодня 06 февраля 2018 года, 21:31

ФГВФЛ с февраля будет продавать права требования по кредитам физлиц на «голландских аукционах»

С февраля Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу на «голландские аукционы» права требования по кредитам физических лиц всех неплатежеспособных банков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Соответствующее решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов в декабре 2017 года.

Все аукционы, как и раньше, будут проходить в системе «ProZorro.Продажи».

Права требования по кредитам физических лиц, условия реализации которых были определены Фондом ранее (до 1 февраля 2018), завершат утвержденный для них цикл индивидуальных продаж по модели английских аукционов.

Если покупатель не будет найден, в следующий раз они уже будут выставляться на «голландские аукционы».

Каждый непроданный кредит еще раз проторгуется индивидуально, но уже по голландской модели (начальная цена продажи — 100% от общей задолженности; в течение одного дня цена автоматически и пошагово максимально может снизиться до 20%).

Далее из непроданных активов будут формироваться пулы.