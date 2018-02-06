ФГВФЛ с февраля будет продавать права требования по кредитам физлиц на «голландских аукционах»

С февраля Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу на «голландские аукционы» права требования по кредитам физических лиц всех неплатежеспособных банков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.
Соответствующее решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов в декабре 2017 года.
Все аукционы, как и раньше, будут проходить в системе «ProZorro.Продажи».
Права требования по кредитам физических лиц, условия реализации которых были определены Фондом ранее (до 1 февраля 2018), завершат утвержденный для них цикл индивидуальных продаж по модели английских аукционов.
Если покупатель не будет найден, в следующий раз они уже будут выставляться на «голландские аукционы».
Каждый непроданный кредит еще раз проторгуется индивидуально, но уже по голландской модели (начальная цена продажи — 100% от общей задолженности; в течение одного дня цена автоматически и пошагово максимально может снизиться до 20%).
Далее из непроданных активов будут формироваться пулы.
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