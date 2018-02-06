Сегодня 06 февраля 2018 года, 09:30

В Минфине опровергли информацию о компенсации за прошлое участие в МММ

Министерство финансов заявляет, что от его имени осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за прошлое участие в АО «МММ».

Мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую «компенсацию». Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой «налог» для этого необходимо оплатить.

«Учитывая указанное, сообщаем, что согласно ст. 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, а также учитывая то, что государство не возлагало на себя обязательств по осуществлению каких-либо выплат акционерам АО «МММ», информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой», — говорится в сообщении.

В Минфине советуют обращаться в правоохранительные органы в случае поступления в адрес бывших акционеров АО «МММ» соответствующих звонков.