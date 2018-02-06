В Минфине опровергли информацию о компенсации за прошлое участие в МММ

Министерство финансов заявляет, что от его имени осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за прошлое участие в АО «МММ».
Мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую «компенсацию». Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой «налог» для этого необходимо оплатить.
«Учитывая указанное, сообщаем, что согласно ст. 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, а также учитывая то, что государство не возлагало на себя обязательств по осуществлению каких-либо выплат акционерам АО «МММ», информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой», — говорится в сообщении.
В Минфине советуют обращаться в правоохранительные органы в случае поступления в адрес бывших акционеров АО «МММ» соответствующих звонков.
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: