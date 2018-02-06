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Сегодня 06 февраля 2018 года, 09:30

В реестр злостных неплательщиков алиментов уже попало более 75 тыс. украинцев

Министерство юстиции создало реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом в микроблоге Twitter написал министр юстиции Павел Петренко, сообщают «Українські Новини».

«Минюст запустил публичный реестр злостных неплательщиков алиментов — тех, кто имеет задолженность выплат более трех месяцев. В нем уже свыше 75 000 записей», — сообщил министр.

По его словам, в ближайшее время будет обнародован список злостных неплательщиков алиментов в каждом регионе, созданы группы исполнителей для ликвидации задолженности и введен ежемесячный мониторинг действия закона.