В реестр злостных неплательщиков алиментов уже попало более 75 тыс. украинцев

Министерство юстиции создало реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом в микроблоге Twitter написал министр юстиции Павел Петренко, сообщают «Українські Новини».
«Минюст запустил публичный реестр злостных неплательщиков алиментов — тех, кто имеет задолженность выплат более трех месяцев. В нем уже свыше 75 000 записей», — сообщил министр.
По его словам, в ближайшее время будет обнародован список злостных неплательщиков алиментов в каждом регионе, созданы группы исполнителей для ликвидации задолженности и введен ежемесячный мониторинг действия закона.
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