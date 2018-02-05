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«Процесс ASSET TRACING можно сравнить с собиранием пазла» — партнер МЮФ Integrites Дмитрий Марчуков

05 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Завершила сегодняшний учебный день в рамках Школы судебной практики Legal High School лекция партнера МЮФ Integrites Дмитрия Марчукова, посвященная вопросам трансграничного розыска активов должников.

В частности, лектор на основе собственных кейсов рассказал слушателям, чем на самом деле является процесс ASSET TRACING и на какие аспекты необходимо обращать внимание юристам.

Отвечая на риторический вопрос «Чем плох ASSET TRACING?», докладчик отметил, что это в первую очередь процесс, который не предполагает результата.

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