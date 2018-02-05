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Исполнительная служба взыскала с политической партии «УКРОП» около 500 тыс. грн

05 февраля 2018 года Источник:День

По решению суда с политической партии «Украинское объединение патриотов — УКРОП» взыскано почти полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Во время исполнительного производства по принудительному исполнению постановления Печерского районного суда г.Киева, в частности решения о конфискации средств, полученных политической партией «Украинское объединение патриотов — УКРОП» с нарушением действующего законодательства, исполнительная служба взыскала денежные средства в размере 468 946,50 грн», — говорится в сообщении.

Ранее в отношении политической партии «УКРОП» Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК составил административный протокол о нарушении порядка получения взноса на поддержку политической партии. Так, из результатов анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за ІІІ квартал 2016 года стало известно о членских взносах, которые были осуществлены через кассовые операции в поддержку указанной политической партии.

«Это является нарушением части восьмой статьи 14 Закона Украины «О политических партиях на Украине», согласно которой денежные взносы в пользу политической партии осуществляются посредством банковских операций», — добавили в НАПК.

22 марта 2017 года глава секретариата политической партии «УКРОП» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях — в связи с постановлением Печерского районного суда города Киева.

На него наложен штраф в сумме 1700 грн с конфискацией суммы взносов на поддержку политической партии в размере 468 946,50 грн. Решением Апелляционного суда г.Киева от 2 июня 2017 года решение Печерского районного в г.Киеве суда оставлено без изменений.

Как отметили в НАПК, взысканные средства поступят на счет Национального агентства и будут возвращены в косударственный бюджет.

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