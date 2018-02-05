Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:32

Заработали бесплатные онлайн-курсы подготовки к ВНО

На Украине заработала онлайн-платформа бесплатной подготовки к внешнему независимому оцениванию (ВНО). Присоединиться к обучению на данной платформе могут как дети из сельской местности, так и школьники с временно оккупированных территорий. Об этом на презентации онлайн-платформы для бесплатной подготовки к ВНО рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

«Этот проект — пример большой социальной ответственности и показывает, что является приоритетом — инвестиции в образование. Мы получили замечательную возможность, опцию на выбор, как дополнить обучение в школе и сконцентрироваться дополнительно именно на подготовке к ВНО. И здесь очень важно, что эти возможности получили все: и те дети, которые живут в селе, и те, кто из-за российской агрессии оказался на оккупированных территориях, и те, кто хотел бы попасть к лучшим учителям», — сказала Л.Гриневич.

Проект образовательной онлайн-платформы Be smart, на которой размещены учебные материалы для подготовки ВНО, был создан по инициативе председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова.

Платформа была протестирована в апреле-июне в Одесской области. За это время ею воспользовались 10 тысяч выпускников школ в Одесской области. По утверждению председателя Одесской ОГА, эти ученики смогли на 20-25 баллов повысить свои результаты при сдаче ВНО.

По мнению организаторов, онлайн-платформа обеспечит доступ к подготовке к тестированию учащимся из сельских школ, ученикам с временно оккупированных территорий, которые хотят получить аттестат государственного образца и поступать в украинские вузы.

Сейчас на платформе Be smart доступны тренировочные занятия по математике, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, физике, химии, географии и английскому языку. Каждый курс содержит 100 уроков, также на портале 200 тестов, тренажеры. Доступ к материалам на портале бесплатный и свободный в любое время. Предусмотрена возможность как вернуться к уже пройденному материалу, так и продолжить с того места, где приостановили обучение.

Проект получил в 2017 году гриф МОН. Разработчик и администратор проекта — компания Eduget.