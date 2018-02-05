Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:31

«Несмотря на изменчивость судебной практики, законодатель не совершил никаких действий по приведению в соответствие норм, регулирующих вопрос уступки права требования» — Олег Малиневский, партнер ЮК EQUITY

«Защита интересов клиента в условиях нестабильной судебной практики в спорах о передаче права требования» — лекцию на эту тему слушателям Школы судебной практики LHS прочитал партнер ЮК EQUITY Олег Малиневский.

Свою лекцию г-н Малиневский начал с вопроса к залу «Что же такое судебная практика?». По его мнению, любое решение суда, начиная от суда первой инстанции до кассационного суда, является судебной практикой.

Ни одна другая практика не является такой изменчивой, как судебная, считает Олег Малиневский. Мнения судей могут расходиться по одному и тому же вопросу, например, в каких случаях договор купли-продажи денежного требования или уступки права требования необходимо квалифицировать как договор факторинга, а когда — как договор цессии с соответствующими правовыми последствиями? «Несмотря на изменчивость судебной практики, законодатель не совершил никаких действий по приведению в соответствие норм законодательства, породивших эту дискуссию. На мой взгляд, один законопроект о внесении изменений в один раздел или даже в одну статью Гражданского кодекса Украины позволит решить этот вопрос», — убежден г-н Малиневский.

Среди первопричин изменчивости практики в спорах, вытекающих из договора факторинга, он выделил следующие:

— недостаточно глубокое понимание судом правовой природы факторинга;

— особый разрешительный режим предоставления услуг;

— экономический, а иногда политический резонанс;

— единый аргументированный элемент в цепочке правовой позиции должника vs наиболее слабая цепь в позиции нового кредитора.

Говоря о судебной практике, касающейся уступки права требования, докладчик очертил шесть аспектов неодинаковости в подходах судей. Ключевым аспектом недостижения согласия в судейских кругах, по словам г-на Малиневского, является вопрос возмездности такого договора. В этом ключе он обратил внимание на два недавно принятых постановления Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда — от 30 января 2018 года по делу №904/9339/16 и от 31 января 2018 года по делу №910/7038/17, в которых суд указал на обязательность условия возмездности договора факторинга.