Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:32

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

КМУ разработает механизм запуска пенсионной накопительной системы

05 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Кабинет Министров до 1 июля разработает механизм запуска накопительной системы. Об этом сообщила генеральный директор директората развития социального страхования Министерства социальной политики Валентина Кудин в ходе круглого стола «Что тормозит запуск пенсионной реформы?».

«У нас есть план и дорожная карта, согласно которой Кабинет министров до 1 июля должен разработать инфраструктурные компоненты второго уровня пенсионной системы. Я уверена, что правительство вложится в срок, и Минсоцполитики сейчас активно над этим работает», — сказала она.

По словам Валентины Кудин, сейчас ключевыми являются вопросы плательщика обязательных взносов, построения эффективной системы надзора и администрирования.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1049) от 30/01/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1049)
Государство и юристы

Воющее средство

Отрасли практики

Иск – дело благородное

Судебная практика

Иск по сайту

Тема номера:

Победить вскоре

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом