КМУ разработает механизм запуска пенсионной накопительной системы

Кабинет Министров до 1 июля разработает механизм запуска накопительной системы. Об этом сообщила генеральный директор директората развития социального страхования Министерства социальной политики Валентина Кудин в ходе круглого стола «Что тормозит запуск пенсионной реформы?».
«У нас есть план и дорожная карта, согласно которой Кабинет министров до 1 июля должен разработать инфраструктурные компоненты второго уровня пенсионной системы. Я уверена, что правительство вложится в срок, и Минсоцполитики сейчас активно над этим работает», — сказала она.
По словам Валентины Кудин, сейчас ключевыми являются вопросы плательщика обязательных взносов, построения эффективной системы надзора и администрирования.
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