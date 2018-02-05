Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:32

КМУ разработает механизм запуска пенсионной накопительной системы

Кабинет Министров до 1 июля разработает механизм запуска накопительной системы. Об этом сообщила генеральный директор директората развития социального страхования Министерства социальной политики Валентина Кудин в ходе круглого стола «Что тормозит запуск пенсионной реформы?».

«У нас есть план и дорожная карта, согласно которой Кабинет министров до 1 июля должен разработать инфраструктурные компоненты второго уровня пенсионной системы. Я уверена, что правительство вложится в срок, и Минсоцполитики сейчас активно над этим работает», — сказала она.

По словам Валентины Кудин, сейчас ключевыми являются вопросы плательщика обязательных взносов, построения эффективной системы надзора и администрирования.