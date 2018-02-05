Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:32

Хорошие новости от «Юридической практики»

Украина стала полноправным членом конвенции Пан-Евро-Мед

Украина с 1 февраля получила полноправное членство в Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед). Страны — участницы Конвенции могут использовать материалы и сырье друг друга без потери преференциального статуса происхождения. При производстве товаров на Украине можно закупать сырье и комплектующие в странах — участницах Конвенции, с которыми Украина заключила соглашения о свободной торговле, а уже готовую продукцию экспортировать другим членам Конвенции, используя эффект диагонального накопления при установлении преференциального статуса товара. Соответственно, украинские материалы и комплектующие могут использоваться в производстве в странах — участницах Конвенции для дальнейшего экспорта в виде составляющих готовой продукции.

Введен дифференцированный подход к применению «единого окна» на таможне

Правительственным постановлением вводится дифференцированный подход к обязательному применению «единого окна» с учетом особенностей транспортных операций. Решение принято после детального мониторинга, проведенного Минфином, с целью недопущения осложнения процесса таможенного оформления товаров при обязательном применении «единого окна». Постановление предусматривает продление на 1 год возможности добровольного применения системы «единого окна» в случаях перемещения товаров транзитом, вывоза за пределы Украины товаров морским, железнодорожным и авиационным транспортом, ввоза товаров в почтовых и международных экспресс-отправлениях. Кроме того, вводится на 90 дней переходный период в виде добровольного применения системы «единого окна» в каждом новом месте таможенного оформления, где начнется применение этой системы.

Изменены правила отбора банков для выплат бюджетникам

Кабинет Министров Украины изменил правила отбора банков для выплат заработных плат бюджетникам, пенсий и социальных выплат. Постановлением от 31 января 2017 года правительство отменило требование к банкам о наличии активов более 1% от активов банковской системы, также банки не обязаны предоставлять справку о своей сети отделений с указанием количества банкоматов и платежных терминалов. Вместе с тем правительство постановило, что банки допускаются к выплатам зарплат бюджетникам и т.д., если к ним в течение последних 6 месяцев НБУ не применялся особый режим контроля и меры влияния в виде ограничений, приостановления или прекращения отдельных видов деятельности. При этом сохранено требование к банкам относительно владения государством долей в капитале финучреждения более 75%. Также банки должны придерживаться экономических нормативов, установленных НБУ.

Семейным дебоширам запретят приближаться к пострадавшему в течение 10 суток

Национальная полиция начала разработку нормативной базы в сфере предотвращения домашнего насилия. Первым таким документом стал проект срочного запрещающего предписания, которое может быть применено в тех случаях, когда для жизни и здоровья пострадавшего существует непосредственная угроза. Оно включает в себя обязательство для обидчика немедленно покинуть место проживания пострадавшего, запрет входить и находиться в его жилье, а также запрет любым образом контактировать с ним в течение 10 суток. А если у дебошира в собственности имеется оружие, то полиция вправе его изъять, говорится в проекте.

Госгеокадастр обязали согласовывать с общинами распоряжение землей за пределами населенных пунктов

Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение, которое лишает структуры Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра права единолично принимать решения по распоряжению землями за пределами населенных пунктов. Теперь Госгеокадастр должен получить согласие объединенных территориальных общин.

Получить разрешения на операции по обращению с отходами можно онлайн

С 1 февраля в пилотном режиме заработал электронный сервис по осуществлению операций в сфере обращения с отходами в части выдачи разрешений на отходы. Внедрение такого сервиса упростит процедуру получения административных услуг субъектами хозяйствования, сделает его более оперативным и открытым. В частности, это ускорит процесс выдачи разрешений, позволит усовершенствовать систему лицензирования при предоставлении разрешений на осуществление операций в сфере обращения с отходами, а также обеспечит реализацию мероприятий, предусмотренных Национальной стратегией управления отходами на Украине до 2030 года.

Минюст открыл новый call-центр

Стартовала полноценная работа нового call-центра Министерства юстиции Украины. Сall-центр будет работать на базе открытого офиса, оборудованного при поддержке USAID, который также будет обеспечивать возможность личного приема граждан специалистами и руководством министерства. Получить консультацию, оставить обращение или жалобу можно, позвонив на многоканальный номер 0 (44) 364 23 93 или отправив письмо на электронную почту callcentre@minjust.gov.ua.