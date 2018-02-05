Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:31

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

США оштрафовали Deutsche Bank на 70 млн долларов

05 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Deutsche Bank AG согласился заплатить 70 млн долларов США для урегулирования требований регулирующего органа США.

Как сообщается, в течение многих лет трейдеры Deutsche Bank Securities стремились установить ISDAfix в пользу позиций фирм по опционам с денежными средствами по процентным свопам. К такому выводу пришла Комиссия по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Следственные комиссии заявили, что сотрудники банка попытались направить курс с помощью пары стратегий и что злоупотребления произошли с 2007 года по май 2012 года. Сотрудники банка, как утверждается, знали, что нарушают закон, и обсуждали это. В какой-то момент трейдер рассказал брокеру, что «многим людям на самом деле грозит тюремное заключение, если правительство когда-нибудь их поймает».

Несмотря на тайную роль, ISDAfix имеет особое значение на глобальных финансовых рынках, помогая определять стоимость триллионов долларов процентных свопов и других инструментов. Колебания эталона помогают определить эффективность структурированных нот, купленных богатыми людьми. «На наших рынках нет места для манипуляций», — написал в заявлении директор по контролю за выполнением CFTC Джеймс Макдональд. — Мы будем продолжать упорно работать, чтобы искоренить их, где бы мы их ни нашли».

Deutsche Bank Securities, дочерняя компания франкфуртской фирмы, согласилась с жалобой агентства, не признавая и не отрицая правонарушения. «Мы тесно сотрудничаем с расследованием CFTC и приложили значительные усилия для исправления контрольных мероприятий», — говорится в заявлении Deutsche Bank. Напомним: ранее сообщалось, что Deutsche Bank может заплатить 170 млн долларов компенсации инвесторам за манипулирование межбанковской процентной ставкой (EURIBOR).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1049) от 30/01/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1049)
Государство и юристы

Воющее средство

Отрасли практики

Иск – дело благородное

Судебная практика

Иск по сайту

Тема номера:

Победить вскоре

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом