Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:31

США оштрафовали Deutsche Bank на 70 млн долларов

Deutsche Bank AG согласился заплатить 70 млн долларов США для урегулирования требований регулирующего органа США.

Как сообщается, в течение многих лет трейдеры Deutsche Bank Securities стремились установить ISDAfix в пользу позиций фирм по опционам с денежными средствами по процентным свопам. К такому выводу пришла Комиссия по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Следственные комиссии заявили, что сотрудники банка попытались направить курс с помощью пары стратегий и что злоупотребления произошли с 2007 года по май 2012 года. Сотрудники банка, как утверждается, знали, что нарушают закон, и обсуждали это. В какой-то момент трейдер рассказал брокеру, что «многим людям на самом деле грозит тюремное заключение, если правительство когда-нибудь их поймает».

Несмотря на тайную роль, ISDAfix имеет особое значение на глобальных финансовых рынках, помогая определять стоимость триллионов долларов процентных свопов и других инструментов. Колебания эталона помогают определить эффективность структурированных нот, купленных богатыми людьми. «На наших рынках нет места для манипуляций», — написал в заявлении директор по контролю за выполнением CFTC Джеймс Макдональд. — Мы будем продолжать упорно работать, чтобы искоренить их, где бы мы их ни нашли».

Deutsche Bank Securities, дочерняя компания франкфуртской фирмы, согласилась с жалобой агентства, не признавая и не отрицая правонарушения. «Мы тесно сотрудничаем с расследованием CFTC и приложили значительные усилия для исправления контрольных мероприятий», — говорится в заявлении Deutsche Bank. Напомним: ранее сообщалось, что Deutsche Bank может заплатить 170 млн долларов компенсации инвесторам за манипулирование межбанковской процентной ставкой (EURIBOR).