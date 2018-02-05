Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:31

Киевский апелляционный админсуд признал законным отказ ГМС предоставить статус беженца М.Саакашвили

Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, экс-президенту Грузии М.Саакашвили. Такое решение на заседании 5 февраля озвучил председательствующий судья Андрей Коротких.

«Суд постановил: апелляционные жалобы ГМС и Саакашвили оставить без удовлетворения, а решение Окружного суда от 3 января оставить без изменений», — огласил решение судья Коротких.

Один из защитников Саакашвили — Руслан Чернолуцкий заявил, что это решение дает власти «много оснований» реализовывать планы по «возможному незаконному выдворению Саакашвили из страны и возможной незаконной экстрадиции».

Адвокат также заверил, что это решение обжалуют в кассации.

«Нами будет обжаловано это решение в кассационной инстанции. Если суд в кассационной инстанции не поддержит наши позиции, то мы будем дальше двигаться для защиты Саакашвили. Есть еще европейские инстанции», — сказал Р.Чернолуцкий.

В начале заседания адвокат в очередной раз заявил, что не доверяет коллегии судей, потому что не получил полного пакета документов об автоматическом распределении судей.

Также адвокаты М.Саакашвили просили суд перенести рассмотрение апелляции в связи с рядом других судебных процессов, но суд в этом ходатайстве отказал.

Как сообщалось, в июле 2017 года Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили. Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой. Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.