Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:31

«Отзыв лицензии у банка можно трактовать как существенное условие для расторжения кредитного договора» — партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» Владислав Резников

Вопросам исчисления сроков и начисления процентов по кредитным обязательствам была посвящена лекция партнера ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» Владислава Резникова.

По словам лектора, следствием банкротства 80% банков стало то, что самый большой кредитный портфель находится у Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В связи с этим остается актуальным вопрос: могут ли банки, у которых отозвана лицензия, начислять проценты по кредитным обязательствам? Как отметил Владислав Резников, судебная практика в этом вопросе кардинально противоположная.

В качестве примеров докладчик привел судебные решения, в которых суды пришли к выводу, что после отзыва у банка лицензии начисление процентов возможно. В частности, это:

— постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 19 декабря 2017 года, дело №910/8117/17;

— постановление Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 25 января 2018 года №17/2079/16;

— решение Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области от 26 декабря 2016 года.

Как отметил г-н Резников, в этом случае суды мотивируют свои выводы следующим: отзыв лицензии не является основанием для прекращения обязательства; статья 27 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» предусматривает прекращение начисления процентов лишь по вкладам, а в случае кредитных правоотношений обязательство должно исполняться надлежащим образом; поскольку в момент заключения кредитного договора банк не находился в ликвидационной процедуре и нормы действующего законодательства не предусматривают прекращения обязательства в случае начала процедуры ликвидации, то начисление процентов правомерно.

В то же время к противоположным выводам суды пришли в таких решениях:

— в постановлении Киевского апелляционного хозяйственного суда от 27 ноября 2017 года, дело №910/7828/17;

— в постановлении Апелляционного суда Днепропетровской области от 17 января 2018 года, дело №204/5119/16;

— в постановлениях Высшего хозяйственного суда Украины от 6 февраля 2013 года, дело №5023/2491/11, и от 3 октября 2017 года, дело №916/33/17;

— в решении Белоцерковского горрайонного суда Киевской области от 10 января 2018 года, дело № 357/8417/17;

— в постановлении Апелляционного суда г.Киева от 11 января 2017 года, дело № 755/16868/15-ц;

— в решении Хозяйственного суда г.Киева от 26 января 2017 года №5023/4870/12.

Мотивация судов следующая: после назначения уполномоченного лица ФГВФЛ на ликвидацию банка банковская деятельность завершается окончанием технологического цикла; Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» не предусматривает полномочий ФГВФЛ на осуществление банковской деятельности; после отзыва лицензии банк утрачивает статус банка.

После отзыва лицензии банк не может начислять проценты по кредитным договорам, уверен Владислав Резников. Но в большинстве случаев суды считают, что начисление и взыскание процентов в данной ситуации возможно. «При разрешении всех дел, в которых банк пытается взыскать проценты после отзыва лицензии, необходимо отказывать в удовлетворении таких требований», — подвел итог докладчик.