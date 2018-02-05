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Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:31

Президент внес в парламент представление относительно членов ЦИК

Президент Петр Порошенко внес в Верховный Совет представление относительно кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

«Только что Президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку», — сообщил он.

«Чтобы снять все интриги, публикую текст представления», — добавил А.Парубий.

В представленном списке — 14 человек, Президент внес и кандидатуру Андрея Евстигнеева от партии «Батькивщина». Он появился в перечне вместо Надежды Синицы.