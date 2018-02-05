КМУ продлил до марта прием предложений от партнеров по управлению ГТС

Кабинет Министров Украины продлил срок приема предложений от потенциальных партнеров по совместному управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) до 1 марта 2018 года. Об этом написал на своей странице в Facebook советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
«Украина продлила срок приема предложений от потенциальных партнеров по управлению ГТС до 1 марта 2018», — сообщил он.
Напомним: 13 декабря Кабинет Министров официально начал процесс отбора партнера для совместной эксплуатации газотранспортной системы.
В январе 2018 года вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион обнародовал на своей странице в Facebook состав рабочей группы по поиску партнеров для совместного управления украинской газотранспортной системой.
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