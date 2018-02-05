Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:31

В НБУ рассказали, как и когда будет дорожать алкоголь

Украина взяла на себя обязательство повышать акцизные сборы на алкоголь и табачные изделия, в этом году сигареты подорожают на 18%, а алкоголь — на 11%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Так, Кабинет Министров взял на себя обязательство повышать украинские акцизы до европейского уровня. Именно это, как причину подорожания алкоголя и табака, приводят авторы отчета НБУ.

В 2018 году сигареты подорожают еще на 18%, алкоголь — на 11%, а в 2019 году рост составит 9% и 13% соответственно.

«В дальнейшем ожидается замедление темпов роста административных цен, однако в 2019 — 2020 годах административная составляющая инфляции ожидается все еще на высоком уровне — близкой к 10%», — говорится в инфляционном отчете.

Напомним: ранее парламент отказался повышать акцизы на алкоголь. Эксперты и политики считают, что именно высокие акцизы спровоцировали тенизацию украинского рынка алкоголя. Отметим, что в этом году повышение акцизов на спиртное пока не запланировано.