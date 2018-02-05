Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:31

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В НБУ рассказали, как и когда будет дорожать алкоголь

05 февраля 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Украина взяла на себя обязательство повышать акцизные сборы на алкоголь и табачные изделия, в этом году сигареты подорожают на 18%, а алкоголь — на 11%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Так, Кабинет Министров взял на себя обязательство повышать украинские акцизы до европейского уровня. Именно это, как причину подорожания алкоголя и табака, приводят авторы отчета НБУ.

В 2018 году сигареты подорожают еще на 18%, алкоголь — на 11%, а в 2019 году рост составит 9% и 13% соответственно.

«В дальнейшем ожидается замедление темпов роста административных цен, однако в 2019 — 2020 годах административная составляющая инфляции ожидается все еще на высоком уровне — близкой к 10%», — говорится в инфляционном отчете.

Напомним: ранее парламент отказался повышать акцизы на алкоголь. Эксперты и политики считают, что именно высокие акцизы спровоцировали тенизацию украинского рынка алкоголя. Отметим, что в этом году повышение акцизов на спиртное пока не запланировано.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (1049) от 30/01/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 5 (1049)
Государство и юристы

Воющее средство

Отрасли практики

Иск – дело благородное

Судебная практика

Иск по сайту

Тема номера:

Победить вскоре

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

I СУДЕБНЫЙ ФОРУМ ААУ

Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом