В 2017 году Нацполиция разыскала около 34 тысяч пропавших людей

Всего в прошлом году полицейские зарегистрировали около 35 000 сообщений об исчезновении людей. Это на 9000 больше заявлений, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Из числа без вести пропавших жертвами преступлений в 2016 году стали 112 человек, а в 2017-м — 86.
По словам начальника отдела розыска Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Романа Крилевича, самое важное — не упустить время и сразу сообщать об исчезновении.
«Не существует никаких ограничений во времени, когда человек должен обратиться. Чем быстрее он это сделает, чем больше предоставит информации о пропавшем, тем эффективнее будет расследование», — сказал Роман Крилевич.
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