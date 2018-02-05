Сегодня в Lеgal High School (LHS) продолжила свою Школа судебной практики. Первое занятие было посвящено вопросам взыскания просроченной задолженности перед банками. С правовыми позициями Верховного Суда Украины в этой категории споров слушателей ознакомила судья Кассационного хозяйственного суда, судья Большой Палаты Верховного Суда Лариса Рогач.
По словам г-жи Рогач, в новых процессуальных кодексах законодатель кардинально изменил подходы к определению юрисдикции споров. Лектор призвала слушателей внимательно читать положения статьи 20 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Проанализировав часть 1 указанной нормы, она обратила внимание, что, согласно этому положению, стороной хозяйственного спора может быть физическое лицо, выступающее стороной договора, заключенного с целью обеспечения обязательства юридического лица.
Говоря о применении в договорах арбитражных оговорок и о том, в каких случаях спор подлежит рассмотрению государственными судами даже при наличии в договоре оговорки о передаче спора на рассмотрение арбитражного суда, Лариса Рогач привела в пример постановление Верховного Суда Украины от 18 октября 2017 года по делу №3-133гс17, в котором изложен следующий правовой вывод: для рассмотрения спора не государственным судом необходимо согласие двух сторон спора.
По мнению судьи ВС, данная позиция ВСУ является спорной, существует большая вероятность от ее отхода в случае передачи такого спора на рассмотрение Большой Палаты ВС, поскольку положения Нью-Йоркской конвенции 1958 года — о признании и исполнении иностранных арбитражных решений — предусматривают передачу спора на рассмотрение арбитражного суда при наличии воли хотя бы одной из сторон.
Рассказывая о позициях судей относительно применения сроков исковой давности, прекращения поручительства и о действиях банковских юристов при сопровождении таких споров, Лариса Рогач отметила: «Мы постоянно обращаем внимание юристов, что при злоупотреблении своими правами какой-то из сторон происходит обратная реакция. Если банк на протяжении длительного времени не обращается в суд, очевидно, преследуя цель начисления большего размера процентов, штрафных санкций, то ставится вопрос о злоупотреблении банком своим правом. Если банк видит, что нарушается его право, то должен действовать правильно, в соответствии с заложенными в Гражданском кодексе Украины принципами, и обязан обращаться в суд немедленно. Если банк этого не делает, то возникает вопрос о цели таких действий».
Сохранить:
Контакты:
полная чушь. банк в любой ситуации, связанной с просрочкой, выкрутиться. кроме того, требования банка к заемщику могут уступаться, в т.ч. и на платной основе либо другому кредитному учреждению, либо юр.или физ. лицу. банку просто не выгодно показывать просрочку, поскольку это отрицательно влияет на показатели банка. и с юр.точки зрения позиция Рогач ошибочна. более того, если суды, поддавшись ее словам, то рискуют созданием ситуации, когда банки просто перестанут заниматься взысканием. все потуги суда ударят не по мошенникам, работающим как в банковской сфере, и их сообщникам..., а по заемщикам... лучше бы суды ориентировали решение проблем не погашения ссуд иными способами...
повністю згоден, в саму точку. І ще одне важливе логічне запитання: а яке практичне застосування вказаного висновку судді ВС можливе на практиці?
тобто прострочення виконання зобовязання боржником в кредитних правовідносинах є виною банка адже він не предявляє вимогу про виконання зобовязання і неустойки.
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
Управляющий партнер ЮА «Абсолют» стал членом InternationalBarAssociation
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: