Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:31

«Если банк, видя нарушение своего права, длительное время не обращается в суд, следует говорить о злоупотреблении им своим правом» — cудья Большой Палаты ВС Лариса Рогач

Сегодня в Lеgal High School (LHS) продолжила свою Школа судебной практики. Первое занятие было посвящено вопросам взыскания просроченной задолженности перед банками. С правовыми позициями Верховного Суда Украины в этой категории споров слушателей ознакомила судья Кассационного хозяйственного суда, судья Большой Палаты Верховного Суда Лариса Рогач.

По словам г-жи Рогач, в новых процессуальных кодексах законодатель кардинально изменил подходы к определению юрисдикции споров. Лектор призвала слушателей внимательно читать положения статьи 20 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Проанализировав часть 1 указанной нормы, она обратила внимание, что, согласно этому положению, стороной хозяйственного спора может быть физическое лицо, выступающее стороной договора, заключенного с целью обеспечения обязательства юридического лица.

Говоря о применении в договорах арбитражных оговорок и о том, в каких случаях спор подлежит рассмотрению государственными судами даже при наличии в договоре оговорки о передаче спора на рассмотрение арбитражного суда, Лариса Рогач привела в пример постановление Верховного Суда Украины от 18 октября 2017 года по делу №3-133гс17, в котором изложен следующий правовой вывод: для рассмотрения спора не государственным судом необходимо согласие двух сторон спора.

По мнению судьи ВС, данная позиция ВСУ является спорной, существует большая вероятность от ее отхода в случае передачи такого спора на рассмотрение Большой Палаты ВС, поскольку положения Нью-Йоркской конвенции 1958 года — о признании и исполнении иностранных арбитражных решений — предусматривают передачу спора на рассмотрение арбитражного суда при наличии воли хотя бы одной из сторон.

Рассказывая о позициях судей относительно применения сроков исковой давности, прекращения поручительства и о действиях банковских юристов при сопровождении таких споров, Лариса Рогач отметила: «Мы постоянно обращаем внимание юристов, что при злоупотреблении своими правами какой-то из сторон происходит обратная реакция. Если банк на протяжении длительного времени не обращается в суд, очевидно, преследуя цель начисления большего размера процентов, штрафных санкций, то ставится вопрос о злоупотреблении банком своим правом. Если банк видит, что нарушается его право, то должен действовать правильно, в соответствии с заложенными в Гражданском кодексе Украины принципами, и обязан обращаться в суд немедленно. Если банк этого не делает, то возникает вопрос о цели таких действий».