В НАПК начал работу оперативный штаб для помощи с е-декларациями

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции начал работу оперативный штаб для помощи субъектам декларирования, который будет работать до конца очередного этапа электронного декларирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства.
«С сегодняшнего дня в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции начал работу оперативный штаб для помощи субъектам декларирования, который будет работать до конца очередного этапа е-декларирования. В рамках работы оперативного штаба специалисты Национального агентства будут предоставлять разъяснения по вопросам заполнения разделов электронной декларации, а также по техническим вопросам, возникающим при работе с Единым государственным реестром деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления», — сказано в сообщении.
Оперативный штаб размещен в помещении НАПК. Также в рамках работы штаба действуют четыре горячих телефонных линии для предоставления консультаций и технической помощи по вопросам заполнения деклараций.
Как отмечается, специалисты НАПК будут оказывать помощь в проблемных вопросах подачи деклараций и консультировать относительно заполнения разделов декларации и особенностей работы с Реестром, но не будут заполнять декларацию вместе с субъектами декларирования.
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