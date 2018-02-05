Сегодня 05 февраля 2018 года, 21:32

В НАПК начал работу оперативный штаб для помощи с е-декларациями

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции начал работу оперативный штаб для помощи субъектам декларирования, который будет работать до конца очередного этапа электронного декларирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства.

«С сегодняшнего дня в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции начал работу оперативный штаб для помощи субъектам декларирования, который будет работать до конца очередного этапа е-декларирования. В рамках работы оперативного штаба специалисты Национального агентства будут предоставлять разъяснения по вопросам заполнения разделов электронной декларации, а также по техническим вопросам, возникающим при работе с Единым государственным реестром деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления», — сказано в сообщении.

Оперативный штаб размещен в помещении НАПК. Также в рамках работы штаба действуют четыре горячих телефонных линии для предоставления консультаций и технической помощи по вопросам заполнения деклараций.

Как отмечается, специалисты НАПК будут оказывать помощь в проблемных вопросах подачи деклараций и консультировать относительно заполнения разделов декларации и особенностей работы с Реестром, но не будут заполнять декларацию вместе с субъектами декларирования.