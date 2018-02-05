Завтра парламент рассмотрит проект постановления об отмене результатов голосования за закон о деоккупации

Завтра на заседании парламента первым вопросом спикер Андрей Парубий будет инициировать рассмотрение постановления об отмене результатов голосования за закон о деоккупации. Об этом во время Согласительного совета заявил спикер Андрей Парубий, напомнив, что соответствующим постановлением отдельные депутаты заблокировали введение в действие закона о деоккупации.
«Это не займет много времени, но считаю, что эта позиция является политической и правильной, чтобы мы отклонили это постановление, таким образом открыли возможность для подписания и принятия данного закона», — заявил А.Парубий.
Напоминаем: 18 января Верховный Совет принял закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».
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