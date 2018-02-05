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Спикер парламента рассказал, когда депутаты рассмотрят вопрос назначения нового руководителя НБУ

05 февраля 2018 года Источник:epravda.com.ua

Председатель Верховного Совета Андрей Парубий рассчитывает, что Верховный Совет в феврале назначит нового руководителя Национального банка Украины. Об этом он заявил 5 февраля на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге в парламенте.

«Уже есть представление, но нужно решение комитета, также я планирую, что было бы правильным, чтобы кандидатура, которая планируется на руководителя Национального банка, смогла встретиться со всеми фракциями парламента», — сказал А.Парубий.

«Я предполагаю, что решение комитета может быть еще на этой неделе, но сама постановка вопроса на повестку дня будет зависеть от того, когда будет комитет и когда состоится собеседование со всеми фракциями», - добавил А.Парубий.

«Планирую в этом месяце, если не на этой неделе, то на следующей пленарной. Планирую не затягивать с этим вопросом и безотлагательно поставить его на рассмотрение Верховного Совета», — уточнил спикер.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко предлагает парламенту назначить Якова Смолия главой Национального банка.

Во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард интересовалась назначением нового главы НБУ.

Ранее среди претендентов на должность главы НБУ называли Смолия и главу правления «Райффайзен банка Аваль» Владимира Лавренчука. Однако более вероятным кандидатом называли именно Смолия.

В декабре Я.Смолий заявил, что не будет продолжать исполнять обязанности главы НБУ, если парламент не поддержит его кандидатуру в случае внесения ее Президентом.

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