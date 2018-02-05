Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов министр финансов оспорит в суде решение ГФС

ГФС приняла решение относительно оспаривания министром финансов Александром Данилюком результатов налоговой проверки и уменьшила ему сумму доначислений по налогу на доходы физлиц. Об этом сообщил адвокат министра Виталий Наум на своей странице в соцсети.
«Решением Государственной фискальной службы от 02.02.2018 жалоба господина Данилюка удовлетворена лишь частично», — написал он.
«Отменены начисления налога на доходы физических лиц в размере около 95 тысяч грн, тогда как начисления основной суммы НДФЛ в размере около 517 тысяч грн ГФС оставила без изменений», — добавил В.Наум.
Адвокат делает вывод, что жалоба Данилюка по сути не рассматривалась.
«ГФС никоим образом не предоставлены такие комментарии на аргументы господина Данилюка, приведенные им в жалобе к ГФС», — отметил он.
«Более того, есть даже основания считать жалобу Данилюка удовлетворенной автоматически, поскольку жалобщик так и не получил «мотивированного» решения ГФС в установленные сроки (как этого требует ст. 56 Налогового кодекса)», — дополнил В.Наум.
«Однако эти и другие аргументы мы будем предоставлять уже в суде. В ближайшее время мы будем подавать соответствующий административный иск», — резюмировал юрист.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревала министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. 18 июля Печерский райсуд Киева поручил Государственной фискальной службе осуществить проверку в отношении министра финансов Александра Данилюка.
31 июля министр финансов Александр Данилюк заявил, что подозрения ГПУ, связанные с неуплатой налогов или других официальных документов, не получал. Также министр финансов Александр Данилюк собирался подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе осуществить в отношении него проверку. 4 сентября Генпрокуратура закрыла производство о возможном уклонении от уплаты налогов министром финансов Александром Данилюком.
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