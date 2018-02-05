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В полиции рассказали о самых «популярных» нарушениях среди водителей в 2017 году

05 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

В 2017 году полицейские зафиксировали свыше 114 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как сообщается,это на четверть больше, чем в 2016 году.

Всего же в прошлом году произошло 162,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Из них по вине пьяных водителей — 5,8 тыс. На дорогах страны погибли почти 3,5 тыс. человек.

Белошицкий рассказал, что в 2017 году в стране было зарегистрировано 27 220 ДТП с пострадавшими. 3432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы.

При этом большинство ДТП произошло из-за нарушения Правил дорожного движения.

В частности, нарушение правил маневрирования стало причиной 58,4 тыс. ДТП, в которых погибли 199 человек. 658 человек погибли в результате аварий, произошедших из-за превышения безопасной скорости. Управление транспортом в состоянии опьянения повлекло за собой 115 смертей.

Среди других «популярных» нарушений — несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требований сигналов регулирования.

По словам Алексея Билошицкого, проблема управления транспортными средствами в состоянии опьянения остается критической.

Отметим: в 2016 году были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые существенно повысили ответственность за управление в состоянии опьянения.

«Однако количество правонарушений, которое мы зафиксировали, свидетельствует о том, что даже несмотря на введение такого повышенного уровня ответственности, уменьшение количества данного вида правонарушения мы не наблюдаем», — отметил Алексей Белошицкий.

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